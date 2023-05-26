Україна отримає шведські САУ Archer протягом літа
Україна отримає від Швеції самохідні артилерійські установки Archer влітку 2023 року. Також повернуться бійці, навчені працювати із такими системами
Цю інформацію зазначив міністр оборони України Олексій Резніков на спільному брифінгу з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном та міністром цивільної оборони Швеції Карлом-Оскаром Боліном.
"САУ Archer разом з навченими екіпажами артилеристів прибудуть в Україну протягом літа 2023 року", - сказав Резніков.
Окрім цього, українські воїни завершують навчання на сучасних броньованих машинах CV 90.
"Функціонують різні типи тренінгових місій, в яких наші військовослужбовці навчаються завдяки шведським інструкторам", - йдеться у повідомленні Міноборони.
Довідка: САУ Archer - шведська 155-мм багатоцільова самохідна артилерійська установка. Має 8-метровий гарматний ствол виробництва шведської компанії Bofors. Головною особливістю є повна автоматизація процесу заряджання, через що зростає темп стрілянини. Крім того, розрахунок скорочується до 3-4 осіб. При дальності стрілянини понад 50 км забезпечує ефективну вогневу підтримку. В автоматичному режимі повний боєзапас 21 постріл може бути випущений за 2,5 хв.
- У січні уряд Швеції схвалив передачу Україні артилерійської системи Archer, а також 50 бойових машин піхоти CV90. А прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон особисто провів випробування бойової машини піхоти CV90, передачу якої Україні схвалив узимку уряд його країни.
- 22 травня Верховна Рада закликала Швецію передати Україні винищувачі Gripen.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.12
Купівля 37.12Продаж 37.65
-
EUR
Купівля 40.04Продаж 40.87
- Актуальне
- Важливе