Цю інформацію зазначив міністр оборони України Олексій Резніков на спільному брифінгу з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном та міністром цивільної оборони Швеції Карлом-Оскаром Боліном.

"САУ Archer разом з навченими екіпажами артилеристів прибудуть в Україну протягом літа 2023 року", - сказав Резніков.

Окрім цього, українські воїни завершують навчання на сучасних броньованих машинах CV 90.

"Функціонують різні типи тренінгових місій, в яких наші військовослужбовці навчаються завдяки шведським інструкторам", - йдеться у повідомленні Міноборони.

Довідка: САУ Archer - шведська 155-мм багатоцільова самохідна артилерійська установка. Має 8-метровий гарматний ствол виробництва шведської компанії Bofors. Головною особливістю є повна автоматизація процесу заряджання, через що зростає темп стрілянини. Крім того, розрахунок скорочується до 3-4 осіб. При дальності стрілянини понад 50 км забезпечує ефективну вогневу підтримку. В автоматичному режимі повний боєзапас 21 постріл може бути випущений за 2,5 хв.