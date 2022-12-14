Україна отримала 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС
Сьогодні, 14 грудня, Україна отримала останній транш в рамках виняткової восьмої за ліком програми макрофінансової допомоги ЄС (МФД) у розмірі 500 млн євро
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
"З початку повномасштабної війни Європейський Союз надав Україні 7,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Ці кошти допомогли впоратися з негативними економічними наслідками війни і зберегти стійкість фінансової системи в умовах повномасштабного вторгнення агресора. Дякую колегам з ЄС за послідовну та системну підтримку України", — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
Згідно з інформацією, кредитні кошти МФД будуть спрямовані на фінансування найбільш нагальних видатків Держбюджету і сприятимуть підтриманню фінансової стабільності в Україні.
Перший транш у 2 млрд євро Україна отримала у жовтні 2022 року, другий транш обсягом 2,5 млрд євро надійшов до Держбюджету України у листопаді 2022 року. Загальне фінансування за даною програмою становить 5 млрд євро.
- Посли ЄС "в принципі одноголосно" схвалили пакет фінансової підтримки для надання Україні 18 мільярдів євро у 2023 році.
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