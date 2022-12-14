Україна отримала 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

"З початку повномасштабної війни Європейський Союз надав Україні 7,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Ці кошти допомогли впоратися з негативними економічними наслідками війни і зберегти стійкість фінансової системи в умовах повномасштабного вторгнення агресора. Дякую колегам з ЄС за послідовну та системну підтримку України", — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Згідно з інформацією, кредитні кошти МФД будуть спрямовані на фінансування найбільш нагальних видатків Держбюджету і сприятимуть підтриманню фінансової стабільності в Україні.

Перший транш у 2 млрд євро Україна отримала у жовтні 2022 року, другий транш обсягом 2,5 млрд євро надійшов до Держбюджету України у листопаді 2022 року. Загальне фінансування за даною програмою становить 5 млрд євро.

Посли ЄС "в принципі одноголосно" схвалили пакет фінансової підтримки для надання Україні 18 мільярдів євро у 2023 році.

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