Україна прийняла копії вірчих грамот від посла Ізраїлю

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомляє посольство Ізраїлю в Україні.

Під час сьогоднішньої зустрічі заступника міністра МЗС Дмитра Сеніка та новопризначеного посла Ізраїлю Міхаеля Бродського сторони обговорили:

активізацію політичного діалогу сторін;

обмін візитами;

підготовку до чергових засідань МЗС країн;

підготовку до чергових засідань Спільної Українсько-Ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва;

співпрацю у боротьбі сторін з пандемією коронавірусу;

"Досягнення домовленості між Україною та Ізраїлем щодо взаємного визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 стимулюватиме туристичні контакти між нашими країнами", – заявив заступник міністра МЗС України.