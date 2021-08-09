Україна прийняла копії вірчих грамот від посла Ізраїлю
Новопризначений Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ із питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитру Сеніку
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомляє посольство Ізраїлю в Україні.
Під час сьогоднішньої зустрічі заступника міністра МЗС Дмитра Сеніка та новопризначеного посла Ізраїлю Міхаеля Бродського сторони обговорили:
- активізацію політичного діалогу сторін;
- обмін візитами;
- підготовку до чергових засідань МЗС країн;
- підготовку до чергових засідань Спільної Українсько-Ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва;
- співпрацю у боротьбі сторін з пандемією коронавірусу;
"Досягнення домовленості між Україною та Ізраїлем щодо взаємного визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 стимулюватиме туристичні контакти між нашими країнами", – заявив заступник міністра МЗС України.
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