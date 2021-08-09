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Україна прийняла копії вірчих грамот від посла Ізраїлю

9 серпня, 2021 понедiлок
18:08
Суспільство

Новопризначений Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ із питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитру Сеніку

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомляє посольство Ізраїлю в Україні.

Під час сьогоднішньої зустрічі заступника міністра МЗС Дмитра Сеніка та новопризначеного посла Ізраїлю Міхаеля Бродського сторони обговорили:

  • активізацію політичного діалогу сторін;
  • обмін візитами;
  • підготовку до чергових засідань МЗС країн;
  • підготовку до чергових засідань Спільної Українсько-Ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва;
  • співпрацю у боротьбі сторін з пандемією коронавірусу;

"Досягнення домовленості між Україною та Ізраїлем щодо взаємного визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 стимулюватиме туристичні контакти між нашими країнами", – заявив заступник міністра МЗС України.

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Ізраїль
грамота
посол в Ізраїлі
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