Україна підписала меморандум про співпрацю з Фінляндією у сфері цифровізації
Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство транспорту та зв’язку Фінляндії підписали меморандум у сфері цифрової трансформації
Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.
"Ми вдячні Фінляндії за підтримку цифровізації в Україні у такий складний час. Підписаний меморандум допоможе підсилити цифрову трансформацію та модернізацію телеком-інфраструктури в Україні. Також будемо переймати найкращі практики для запобігання кіберзагрозам та гібридним загрозам і розвивати цифрову стійкість держави", – сказав віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Також під час зустрічі Федоров та міністр з питань транспорту та зв’язку Фінляндії Тімо Гаракка обговорили обмін досвідом та співпрацю країн у розбудові цифровізації.
"Я дуже вражений роботою, яку зробила Україна для просування цифровізації. Цією угодою ми вже заглядаємо в період відновлення України. Я вірю, що ми можемо багато чого навчитися один в одного", – додав Тімо Гаракка.
Повідомляється, що завдяки меморандуму країни обмінюватимуться досвідом у сферах цифровізації, інформаційних технологій та кібербезпеки, а також у сфері відбудови та модернізації інфраструктури.
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