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Україна підписала меморандум про співпрацю з Фінляндією у сфері цифровізації

23 січня, 2023 понедiлок
14:43
Економіка

Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство транспорту та зв’язку Фінляндії підписали меморандум у сфері цифрової трансформації

Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

"Ми вдячні Фінляндії за підтримку цифровізації в Україні у такий складний час. Підписаний меморандум допоможе підсилити цифрову трансформацію та модернізацію телеком-інфраструктури в Україні. Також будемо переймати найкращі практики для запобігання кіберзагрозам та гібридним загрозам і розвивати цифрову стійкість держави", – сказав віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Також під час зустрічі Федоров та міністр з питань транспорту та зв’язку Фінляндії Тімо Гаракка обговорили обмін досвідом та співпрацю країн у розбудові цифровізації.

"Я дуже вражений роботою, яку зробила Україна для просування цифровізації. Цією угодою ми вже заглядаємо в період відновлення України. Я вірю, що ми можемо багато чого навчитися один в одного", – додав Тімо Гаракка.

Повідомляється, що завдяки меморандуму країни обмінюватимуться досвідом у сферах цифровізації, інформаційних технологій та кібербезпеки, а також у сфері відбудови та модернізації інфраструктури.

  • Мінцифра та Amazon Web Services підписали меморандум: Україна отримає $75 млн підтримки.  
  • 20 січня міноборони Фінляндії анонсувало 12 пакет військової допомоги для українських воїнів, туди увійшло важке озброєння та боєприпаси. 
  • USAID у Давосі розпочала обговорення з іншими країнами щодо потенційного використання української "Дії" як шаблону для створення власних програм для цифровізації урядів.
  • Естонія на базі українського застосунку "Дія" створила власний додаток для цифрової трансформації уряду - mRiik.  

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