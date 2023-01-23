Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

"Ми вдячні Фінляндії за підтримку цифровізації в Україні у такий складний час. Підписаний меморандум допоможе підсилити цифрову трансформацію та модернізацію телеком-інфраструктури в Україні. Також будемо переймати найкращі практики для запобігання кіберзагрозам та гібридним загрозам і розвивати цифрову стійкість держави", – сказав віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Також під час зустрічі Федоров та міністр з питань транспорту та зв’язку Фінляндії Тімо Гаракка обговорили обмін досвідом та співпрацю країн у розбудові цифровізації.

"Я дуже вражений роботою, яку зробила Україна для просування цифровізації. Цією угодою ми вже заглядаємо в період відновлення України. Я вірю, що ми можемо багато чого навчитися один в одного", – додав Тімо Гаракка.

Повідомляється, що завдяки меморандуму країни обмінюватимуться досвідом у сферах цифровізації, інформаційних технологій та кібербезпеки, а також у сфері відбудови та модернізації інфраструктури.

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