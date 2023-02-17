Україна після війни має оголосити спонсорами тероризму компанії, які досі працюють в РФ, - економіст Кушнірук
Якщо компанії не пішли з російського ринку протягом року, вони не повинні працювати в Україні після війни - їх мають оголосити спонсорами тероризму та запровадити проти них санкції
Про це голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук сказав у ефірі Еспресо.
"Частина бізнесу доволі цинічна. Враховуючи, що Росія є доволі вигідним ринком з великим населенням і продажами - багато хто не хоче йти звідти, намагаючись проскочити. Таких компаній багато. Зараз наші можливості відповідати на подібні дії обмежені в тому числі, щоб не дестабілізувати ситуацію в межах країни", - зазначив він.
На думку економіста, після завершення війни доцільно встановити на законодавчому рівні певні критерії - якщо компанії не пішли з ринку РФ протягом року, вони не повинні працювати в Україні.
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"Їх потрібно оголосити спонсорами тероризму і накласти санкції як на самі компанії, так і на менеджмент і основних акціонерів. Потім дозволити працювати в Україні не раніше, чим за 10 років. Це було б жорстким кроком, але правильним підходом саме після завершення війни. Для багатьох цих компаній проблемою буде не тільки втрата українського ринку, а саме те, що їх прямо назвали спонсорами тероризму. Я думаю, що вони будуть робити все, щоб якимось чином позбутися цього статусу. Після війни розмова має бути жорсткою з усіма компаніями, яким не вистачило року, щоб піти з російського ринку", - вважає Кушнірук.
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