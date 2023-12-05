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Україна поступається у дипломатичній війні: полковник СБУ Костенко про зменшення постачання зброї для ЗСУ

5 грудня, 2023 вiвторок
22:12
Війна з Росією Роман Костенко

Нардеп України, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що Україна має слабкі позиції у дипломатичній й інформаційній війні

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Для багатьох людей ця війна далеко, і багато хто починає проводити свої політичні кампанії й набирати політичні дивіденди. У США багато звичайних громадян підтримують Україну, але деякі політики посилаються на своїх виборців, шукаючи можливості набрати собі бали. Війною на Близькому Сході росіяни дійсно відвернули увагу американців від України", - наголосив Костенко.

За словами полковника СБУ, наразі триває інформаційна війна, яку ми програємо. Ми програємо й дипломатичну війну, тому що наші дипломати не справляються зі своєю роботою.

"Якщо нам стали давати менше озброєння, то хто в цьому винен? Солдат на полі бою, ні. Головнокомандувач і солдати б'ються на фронті тим, що їм дають. А завдання Верховного Головнокомандувача, міністра оборони, міністра закордонних справ і ВР - забезпечити ЗСУ зброєю, щоб було чим воювати. Якщо ЗСУ не забезпечені, а вони зараз не забезпечені належним чином, то це питання до тих, хто веде перемовини. Якщо вони не справляються, то потрібно їх міняти. Усі політики, які мають право, мають їхати й переконувати наших партнерів, що нам потрібна допомога. До речі, Росія в цьому плані дуже випереджає нас, їхні люди всюди. Дипломатію під час війни мають займатися всі, і робити все, щоб Україна мала якомога більше союзників", - додав Костенко.

  • 2 грудня координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі знову закликав конгрес вжити заходів щодо виділення коштів, необхідних для продовження допомоги Україні. Він зазначив, що це необхідно зробити до кінця поточного календарного року.
  • 4 грудня Білий дім заявив, що без рішення конгресу до кінця року у нього закінчаться гроші на надання зброї Україні в боротьбі з Росією.
  • Також 4 грудня колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що допомога Україні може бути пов'язана з реформою імміграційної політики.
  • 5 грудня у конгресі США розповіли, чому допомогу Україні пов’язують із проблемою мігрантів.
  • Спікер палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон погрожує відмовитись від підтримки нового фінансування допомоги Україні, якщо Білий дім не погодиться посилити безпеку кордонів.

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