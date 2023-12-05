Україна поступається у дипломатичній війні: полковник СБУ Костенко про зменшення постачання зброї для ЗСУ

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Для багатьох людей ця війна далеко, і багато хто починає проводити свої політичні кампанії й набирати політичні дивіденди. У США багато звичайних громадян підтримують Україну, але деякі політики посилаються на своїх виборців, шукаючи можливості набрати собі бали. Війною на Близькому Сході росіяни дійсно відвернули увагу американців від України", - наголосив Костенко.

За словами полковника СБУ, наразі триває інформаційна війна, яку ми програємо. Ми програємо й дипломатичну війну, тому що наші дипломати не справляються зі своєю роботою.

"Якщо нам стали давати менше озброєння, то хто в цьому винен? Солдат на полі бою, ні. Головнокомандувач і солдати б'ються на фронті тим, що їм дають. А завдання Верховного Головнокомандувача, міністра оборони, міністра закордонних справ і ВР - забезпечити ЗСУ зброєю, щоб було чим воювати. Якщо ЗСУ не забезпечені, а вони зараз не забезпечені належним чином, то це питання до тих, хто веде перемовини. Якщо вони не справляються, то потрібно їх міняти. Усі політики, які мають право, мають їхати й переконувати наших партнерів, що нам потрібна допомога. До речі, Росія в цьому плані дуже випереджає нас, їхні люди всюди. Дипломатію під час війни мають займатися всі, і робити все, щоб Україна мала якомога більше союзників", - додав Костенко.