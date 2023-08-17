Україна повністю запустила зону вільної торгівлі з Північною Македонією

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

За словами заступника міністра економіки Тараса Качка, завдяки прийнятому документу Україна повністю запустила оновлену угоду про вільну торгівлю між Україною та Північною Македонією, яка була ратифікована навесні.

Постанова зокрема змінює механізм митного оформлення сільськогосподарських товарів, дозволяючи імпортувати товари з Північної Македонії без ліцензії на імпорт у межах тарифної квоти.

Розподіл тарифних квот відповідно до Угоди, заявили в міністерстві, здійснюватиметься митними органами за принципом "перший прийшов - перший обслуговується".

Лібералізація торгівлі з Північною Македонією посилює позиції українських виробників у європейських та світових ланцюгах доданої вартості.