Україна повністю запустила зону вільної торгівлі з Північною Македонією
Кабмін прийняв постанову, яка змінила механізм митного оформлення товарів, які підлягають ліцензуванню в рамках Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Північною Македонією
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
За словами заступника міністра економіки Тараса Качка, завдяки прийнятому документу Україна повністю запустила оновлену угоду про вільну торгівлю між Україною та Північною Македонією, яка була ратифікована навесні.
Постанова зокрема змінює механізм митного оформлення сільськогосподарських товарів, дозволяючи імпортувати товари з Північної Македонії без ліцензії на імпорт у межах тарифної квоти.
Розподіл тарифних квот відповідно до Угоди, заявили в міністерстві, здійснюватиметься митними органами за принципом "перший прийшов - перший обслуговується".
Лібералізація торгівлі з Північною Македонією посилює позиції українських виробників у європейських та світових ланцюгах доданої вартості.
- Північна Македонія приєдналася до декларації країн G7 про надання гарантій безпеки для України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.12
Купівля 37.12Продаж 37.87
-
EUR
Купівля 40.69Продаж 41.74
- Актуальне
- Важливе