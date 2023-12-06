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Україна програла Чехії на чемпіонаті світу з гандболу

6 грудня, 2023 середа
18:41
Спорт Жіноча збірна України з гандболу

Жіноча збірна України поступилася Чехії в першому матчі основного групового раунду чемпіонату світу з гандболу

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У середу, 6 грудня, збірна України Фредеріксхавні (Данія) поступилася Чехії з рахунком 23:30. Для українок ця поразка стала третьою на ЧС-2023. Вони не мають жодного очка та йдуть в турнірній таблиці групи 4 на шостій позиції. Попереду наших гандболісток Нідерланди, Іспанія та Чехія, які набрали по 4 пункти. Бразилія має 2 бали, Аргентина - не набрала жодного очка. 

Наступну гру Україна проведе 8 грудня проти Нідерландів. 

Як Україна виступає на ЧС-2023

Жіноча збірна України потрапила до фінальної частини чемпіонату світу після перерви у 18 років. На попередньому груповому раунді турніру вона поступилася Бразилії (20:35) та Іспанії (20:32) та перемогла Казахстан (37:24). 

До чвертьфіналу чемпіонату світу, який відбувається в Данії, Норвегії та Швеції, потраплять дві найкращі команди з групи. 

ЧС-2023 з гандболу

Жінки

Основний груповий раунд. Група 4

6 грудня

Фредеріксхавн (Данія)

Україна - Чехія 23:30 


 
гандбол
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2023, середа
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