Україна програла Чехії на чемпіонаті світу з гандболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У середу, 6 грудня, збірна України Фредеріксхавні (Данія) поступилася Чехії з рахунком 23:30. Для українок ця поразка стала третьою на ЧС-2023. Вони не мають жодного очка та йдуть в турнірній таблиці групи 4 на шостій позиції. Попереду наших гандболісток Нідерланди, Іспанія та Чехія, які набрали по 4 пункти. Бразилія має 2 бали, Аргентина - не набрала жодного очка.

Наступну гру Україна проведе 8 грудня проти Нідерландів.

Як Україна виступає на ЧС-2023

Жіноча збірна України потрапила до фінальної частини чемпіонату світу після перерви у 18 років. На попередньому груповому раунді турніру вона поступилася Бразилії (20:35) та Іспанії (20:32) та перемогла Казахстан (37:24).

До чвертьфіналу чемпіонату світу, який відбувається в Данії, Норвегії та Швеції, потраплять дві найкращі команди з групи.

ЧС-2023 з гандболу

Жінки

Основний груповий раунд. Група 4

6 грудня

Фредеріксхавн (Данія)

Україна - Чехія 23:30