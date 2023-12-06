Україна програла Чехії на чемпіонаті світу з гандболу
Жіноча збірна України поступилася Чехії в першому матчі основного групового раунду чемпіонату світу з гандболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У середу, 6 грудня, збірна України Фредеріксхавні (Данія) поступилася Чехії з рахунком 23:30. Для українок ця поразка стала третьою на ЧС-2023. Вони не мають жодного очка та йдуть в турнірній таблиці групи 4 на шостій позиції. Попереду наших гандболісток Нідерланди, Іспанія та Чехія, які набрали по 4 пункти. Бразилія має 2 бали, Аргентина - не набрала жодного очка.
Наступну гру Україна проведе 8 грудня проти Нідерландів.
Як Україна виступає на ЧС-2023
Жіноча збірна України потрапила до фінальної частини чемпіонату світу після перерви у 18 років. На попередньому груповому раунді турніру вона поступилася Бразилії (20:35) та Іспанії (20:32) та перемогла Казахстан (37:24).
До чвертьфіналу чемпіонату світу, який відбувається в Данії, Норвегії та Швеції, потраплять дві найкращі команди з групи.
ЧС-2023 з гандболу
Жінки
Основний груповий раунд. Група 4
6 грудня
Фредеріксхавн (Данія)
Україна - Чехія 23:30
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
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