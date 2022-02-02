Україна - Росія: букмекери дали невтішний прогноз на півфінал Євро-2022 з футзалу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



На перемогу Росії букмекери дають коефіцієнт 1,39, можливий виграш України оцінюється лише у 5,05. Нічия в основний час - 6,35.

Україна зіграє з Росією у півфіналі Євро-2022 в Амстердамі (Нідерланди) у п'ятницю, 4 лютого. Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом.

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