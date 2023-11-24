Україна створила змішані медкомісії для сприяння обміну полоненими

Про це повідомив Офіс Уповноваженого з прав людини.

Представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Національного інформаційного бюро, СБУ, Держприкордонслужби, Червоного Хреста та військових частин зустрілися з родинами оборонців острова Зміїний.

"Рідних хвилює зупинка в здійсненні репатріації військовополонених з обох боків. Тож представникам МКЧХ було адресовано чимало питань, які стосувалися візитів до місць утримання українських воїнів, їхнього стану, забезпечення теплими речами та іншою гуманітарною допомогою", - йдеться в повідомленні.

Родичі військовополонених заявили, що готові звертатися до будь-яких міжнародних організацій та третіх країн для того, аби питання повернення захисників України зрушило з місця.

Своєю чергою представник Уповноваженого з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Олександр Кононенко поінформував, що Україна сформувала змішані медичні комісії, які покликані сприяти обміну українських полонених.

"Однак для того, аби цей механізм запрацював, їх має створити й ворожа сторона", - наголосили в Офісі уповноваженого.

Там повідомили, що діяльність у поверненні захисників додому стикається з російським небажанням здійснювати повернення навіть своїх громадян.

Утім родичів полонених запевнили, що робота з повернення захисників додому триватиме.

Що відомо про обмін полоненими

9 червня РПЦ заявила, що передала Угорщині групу українських військовополонених. В українській розвідці натомість сказали, що нічого не знають про це. Також відповідною інформацією не володіли міжнародні організації, зокрема Червоний Хрест.

Пізніше в Угорщині підтвердили передачу 11 військовополонених, зазначивши, що це був "жест доброї волі" з боку РПЦ. МЗС України викликало для пояснень тимчасового повіреного у справах Угорщини.

11 червня Україна повернула додому з російського полону 95 захисників зі Збройних Сил, Нацгвардії та Держприкордонслужби.

6 липня Україна повернула з полону 45 людей. Серед них - двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець з Херсона.

У серпні стало відомо, що Україна ініціює створення змішаних медкомісій для обміну полоненими. Згідно з Женевськими конвенціями, в комісію залучаються троє лікарів: один лікар від країни, яка утримує військовополонених, і двоє лікарів від нейтральних країн.