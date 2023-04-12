Про це інформує Постійне представництво України при ООН.

"На тлі обурливого злочину, головування Російської Федерації у Раді Безпеки ООН виглядає вкрай цинічним та шкодить авторитету та можливостям цього органу. Країна, яку Генеральна Асамблея ООН визнала державою-агресором, країна, яка продовжує вчиняти злочини агресії, воєнні злочини та злочини проти людяності, не повинна керувати діяльністю органу ООН, на який покладено першочергові функції - відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки", - йдеться у заяві.

Україна закликає Організацію Об'єднаних Націй перевірити Росію на відповідність Статуту організації: "Ми покладаємося на тверду та рішучу позицію держав-членів ООН у засудженні російських воєнних злочинів та розгляді питання про несумісність дій Російської Федерації з поняттям "миролюбна держава" у значенні статті 4".

Дипломати наголосили, що Росія свідомо реалізує свою політику тортур, насильства, катування, умисного вбивства полонених військових та цивільних українців.

"Ми приголомшені жахливим відео, де російські солдати обезголовлюють українського військовополоненого. Позуючи на камеру, російські кати з особливим цинізмом позбавляють життя людини. Цей шокуючий інцидент лише зміцнив нашу рішучість притягнути до відповідальності всіх причетних до вчинення жахливих злочинів в Україні, включаючи найвище керівництво Російської Федерації та безпосередніх виконавців", - підсумовують у Постійному представництві.

Поводження росіян є грубим порушенням Женевських конвенцій та воєнним злочином відповідно до положень Кримінального кодексу України та Римського статуту Міжнародного кримінального суду: "Жахлива кількість воєнних злочинів, скоєних російсько-окупаційними військами в Україні, продовжує зростати щодня, надаючи світові нові докази жорстокості та нелюдяності".