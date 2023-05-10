Україна відправила запит Бразилії на закупівлю 450 бронетранспортерів Guarani – ЗМІ
Уряд України звернувся до міністерства оборони Бразилії щодо експорту 450 одиниць техніки у версії броньованих медичних машин Guarani для ДСНС
Про це повідомляє бразильське видання TecnoDefesa.
Згідно з документом, адресованим Міністерству оборони Бразилії, техніка буде пофарбована в червоно-жовтий колір та буде використовуватися для евакуації мирного населення та транспортування поранених із зон бойових дій.
За даними видання, така угода важлива для Бразилії, оскільки забезпечить розробку медичних версій Guarani. Це також допоможе розширити лінію виробництва Iveco Defense Vehicles у місті Сеті Лагоас.
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