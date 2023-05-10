Це підтвердив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник.

"Із нетерпінням чекаємо зустрічі з головним радником президента Бразилії Лули да Сілви Селсо Аморіма". - написав Мельник.

Раніше видання Globo анонсувало візит Аморіма до Києва. Бразильський дипломат приїде, аби обговорити мирні альтернативи для закінчення війни.

Джерело в уряді Бразилії повідомило виданню, що Аморім "не представить президентові України нічого, крім того, що він привіз до Москви, де у квітні його прийняв президент Росії Володимир Путін". Лула да Сілва не розробив мирний план для двох країн і його посол має намір лише вислухати обидві сторони на однакових умовах.

"Можливість того, щоб країна постачала озброєння українській армії, як це роблять американці та європейці, абсолютно виключена", - підкреслило джерело.