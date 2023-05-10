В Україні підтвердили візит головного радника президента Бразилії й заплановану зустріч із Зеленським
У середу, 10 травня, до України прибуде головний радник президента Бразилії Селсо Аморім, де він збирається зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським
Це підтвердив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник.
"Із нетерпінням чекаємо зустрічі з головним радником президента Бразилії Лули да Сілви Селсо Аморіма". - написав Мельник.
Раніше видання Globo анонсувало візит Аморіма до Києва. Бразильський дипломат приїде, аби обговорити мирні альтернативи для закінчення війни.
Джерело в уряді Бразилії повідомило виданню, що Аморім "не представить президентові України нічого, крім того, що він привіз до Москви, де у квітні його прийняв президент Росії Володимир Путін". Лула да Сілва не розробив мирний план для двох країн і його посол має намір лише вислухати обидві сторони на однакових умовах.
"Можливість того, щоб країна постачала озброєння українській армії, як це роблять американці та європейці, абсолютно виключена", - підкреслило джерело.
- 16 квітня Луїс Інасіо Лула да Сілва звинуватив російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського у тому, що вони "не роблять кроків для примирення" та заявив, що необхідно створити аналог G20, аби завершити війну в Україні.
- Також лідер Бразилії наголосив, що США повинні припинити "заохочувати війну" на території України й "почати говорити про мир". На це відреагували у Білому домі, заявивши, що у цьому випадку Бразилія повторює російську та китайську пропаганду, взагалі не дивлячись на факти.
- У вівторок, 18 квітня, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко закликав бразильського президента відвідати Україну та заявив, що Київ із зацікавленістю спостерігає за його зусиллями із пошуку рішення для припинення війни.
- 22 квітня президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва у відповідь на запрошення відвідати Україну пообіцяв відправити до Києва свого спеціального помічника.
- 10 травня лідер Бразилії Лула да Сілва вкотре повідомив про свій намір виступити посередником у мирних переговорах між Україною та РФ. Президент підніме цю тему під час зустрічі G7 у Японії.
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