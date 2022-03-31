Україна вимагає від Польщі повністю закрити кордон із Білоруссю – Дещиця
Відповідні переговори у урядом Польщі проводить українське посольство. Україна просить Польщу прийняти таке рішення, навіть у випадку, якщо Європейський Союз не ухвалить аналогічного.
Про це заявив посол України у Польщі Андрій Дещиця в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.
Андрій Дещиця розповів, що переговори також проводяться і з Литвою, Латвією та Естонією про повне закриття кордонів із РФ. "Я думаю, що якщо такі рішення будуть прийняті, то й без рішення Європейського Союзу будь-які поставки до росії будуть повністю заблоковані" – відзначив посол України в Польщі.
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