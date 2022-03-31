Про це заявив посол України у Польщі Андрій Дещиця в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

Андрій Дещиця розповів, що переговори також проводяться і з Литвою, Латвією та Естонією про повне закриття кордонів із РФ. "Я думаю, що якщо такі рішення будуть прийняті, то й без рішення Європейського Союзу будь-які поставки до росії будуть повністю заблоковані" – відзначив посол України в Польщі.

Раніше країни Балтії та Польща закликали закрити європейські автошляхи для вантажів РФ та Білорусі.

Водночас, Польща, Словенія та Чехія запропонували план порятунку України з 10 пунктів

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