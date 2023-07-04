Про це повідомив командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Зазначається, що наразі будуються протитанкові загородження, облаштовуються мінні поля та укріплюється вся лінія оборони.

"У зв’язку з останніми подіями навколо Запорізької атомної станції було ухвалене рішення щодо посилення північного кордону нашої держави як особовим складом, так і бойовою технікою. Робота в цьому напрямку не зупинялася з того часу, як було вибито ворога з півночі, і продовжує тривати цілодобово", - зазначив Наєв.

За його словами, українська розвідка працює ефективно. А військові добре вивчили дії росіян і чітко володіють ситуацією щодо їх планів.

"Наші воїни пройшли бойове злагодження та готові знищити будь-кого, хто зазіхне на нашу територію", - додав він.

Що відомо про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Станом на початок року кількість російських військових у Білорусі сягала близько 10-11 тисяч. У травні росіяни перекинули частину своїх військових, які завершили навчання в Білорусі, назад до РФ. Планувалося, що потім вони поповнять лави окупантів на сході України.

22 червня речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив про незначне збільшення чисельності російських військ у Білорусі. Однак, за його словами, наявних там сил недостатньо для повторного вторгнення до України.

26 червня командувач Об’єднаними силами Збройних Сил України Сергій Наєв повідомив про завершення будівництва психологічно-тактичних смуг перешкод на півночі країни.

Однак після заколоту Пригожина частина вагнерівців перемістилася на територію Білорусі. 30 червня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що тепер вони можуть становити небезпеку для України на північному напрямку.

"У мене багато страхів, і "Вагнер" серед них", — сказав генерал.

"І вони не єдині. Якщо ми зараз почнемо про це говорити, у мене голова закрутиться. Наше завдання – підготуватися до найгірших і найбільш можливих сценаріїв. І ми намагатимемося мінімізувати можливі наслідки того, що може бути", - додав він.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський на Ставці Верховного Головнокомандувача доручив Залужному й Наєву підсилити оборону на кордоні з Білоруссю.