Україна - Вірменія: Петраков повернув до складу двох лідерів збірної
Головний тренер збірної України Олександр Петраков включив до заявки на матч Ліги націй проти Вірменії Андрія Ярмоленка та Романа Яремчука, які пропускали гру проти Ірландії
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Із тих футболістів, які зараз перебувають у Лодзі, де Україна прийматиме Вірменію, до офіційної заявки на матч не потрапили захисники Едуард Соболь та Олександр Сирота. Зате до складу команди повернулися півзахисник Андрій Ярмоленко та форвард Роман Яремчук, яким Олександр Петраков дав можливість відпочити під час гри Ліги націй проти Ірландії у Дубліні.
Офіційна заявка збірної України на матч з Вірменією:
1. Андрій Лунін, 2. Валерій Бондар, 3. Тарас Качараба, 4. Денис Попов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Данило Ігнатенко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Малиновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Андрій П'ятов, 13. Ілля Забарний, 14. Михайло Мудрик, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Олександр Піхальонок, 19. Данило Сікан, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.
Матч Україна - Вірменія відбудеться сьогодні, 11 червня, у Лодзі та розпочнеться о 16:00.
- 8 червня збірна України перемогла Ірландію у 2-му турі Ліги націй.
- Півзахисник збірної України Тарас Степаненко заявив, що не зіграє у матчах Ліги націй проти Вірменії та Ірландії.
- Головний тренер збірної України Олександр Петраков повідомив, що гру проти Вірменії також пропустять Георгій Бущан, Едуард Соболь та Олександр Сирота.
- 10 травня голкіпер Андрій П'ятов оголосив, що востаннє зіграє за збірну України у матчі Ліги націй проти Вірменії.
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