Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Із тих футболістів, які зараз перебувають у Лодзі, де Україна прийматиме Вірменію, до офіційної заявки на матч не потрапили захисники Едуард Соболь та Олександр Сирота. Зате до складу команди повернулися півзахисник Андрій Ярмоленко та форвард Роман Яремчук, яким Олександр Петраков дав можливість відпочити під час гри Ліги націй проти Ірландії у Дубліні.

Офіційна заявка збірної України на матч з Вірменією:

1. Андрій Лунін, 2. Валерій Бондар, 3. Тарас Качараба, 4. Денис Попов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Данило Ігнатенко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Малиновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Андрій П'ятов, 13. Ілля Забарний, 14. Михайло Мудрик, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Олександр Піхальонок, 19. Данило Сікан, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Матч Україна - Вірменія відбудеться сьогодні, 11 червня, у Лодзі та розпочнеться о 16:00.

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