"Україна вивчає систему ППО та готується до масованої атаки": військовий експерт Самусь про падіння безпілотників у Росії
Одного разу російські міста можуть відчути на собі, що таке реальні удари українських безпілотників - Україна вивчає російську протиповітряну оборону
Про це розповів військовий експерт Михайло Самусь в етері Еспресо.
"Цієї ночі було кілька ударів безпілотників по російських містах. Є відео, де ці БПЛА пролітають. Україна вивчає систему ППО, вивчає ті можливі маршрути проходу і готується до масованої атаки. Одного разу, а це було б доцільно робити під час весняної наступальної кампанії, російські міста можуть відчути на собі, що таке реальні удари українських безпілотників. Думаю, що удари будуть по важливих об'єктах інфраструктури, особливо військової, щоб створити ту атмосферу хаосу та паніки - Україна почне контрнаступ, а будуть удари вглибині РФ далеко від кордону. Це буде бити по морально-психологічному становищу росіян і особливо ЗС РФ", - вважає він.
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