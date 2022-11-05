Про це заявив заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук в етері Еспресо.

За його словами, залізницею, автошляхами та портами через Дунай у вересні Україна експортувала 6 млн тонн зерна, а в жовтні - 6 млн тонн.

"Якщо тенденції продовжаться, ми можемо гарантувати за осінь ми повертаємося до довоєнного часу з експорту, тому що до війни близько 7 млн, у хороші місяці - 8 млн тонн зернових ми експортували", - наголосив Денис Марчук.

29 жовтня РФ "призупинила" дію своїх зобовʼязань у межах угоди про безпечний експорт зерна Україною. Тоді ж Зеленський заявив, що Росія прагнула розірвати угоду ще у вересні.

На наступний день НАТО та ЄС закликали РФ відновити чинність "зернової угоди".

1 листопада оголосили про старт проекту українського дунайського пароплавства "Дунайський зерновий шлях".

У той же день Україна, ООН та Туреччина погодили відновлення "зернового коридору", проте вимагали від РФ додаткових гарантій безпеки.

2 листопада міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив про старт роботи "зернового коридору".

5 листопада експерт із питань міжнародної політики Раміс Юнус заявив, що демарш РФ націлений передусім проти Туреччини.

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