Україна восени здатна вийти на довоєнні обсяги експорту зерна, - заступник голови аграрної ради Марчук
Україна у вересні й жовтні продемонструвала гарні показники експорту зернових і за осінній період спроможна вийти на довоєнні обсяги
Про це заявив заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук в етері Еспресо.
За його словами, залізницею, автошляхами та портами через Дунай у вересні Україна експортувала 6 млн тонн зерна, а в жовтні - 6 млн тонн.
"Якщо тенденції продовжаться, ми можемо гарантувати за осінь ми повертаємося до довоєнного часу з експорту, тому що до війни близько 7 млн, у хороші місяці - 8 млн тонн зернових ми експортували", - наголосив Денис Марчук.
- 29 жовтня РФ "призупинила" дію своїх зобовʼязань у межах угоди про безпечний експорт зерна Україною. Тоді ж Зеленський заявив, що Росія прагнула розірвати угоду ще у вересні.
- На наступний день НАТО та ЄС закликали РФ відновити чинність "зернової угоди".
- 1 листопада оголосили про старт проекту українського дунайського пароплавства "Дунайський зерновий шлях".
- У той же день Україна, ООН та Туреччина погодили відновлення "зернового коридору", проте вимагали від РФ додаткових гарантій безпеки.
- 2 листопада міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив про старт роботи "зернового коридору".
- 5 листопада експерт із питань міжнародної політики Раміс Юнус заявив, що демарш РФ націлений передусім проти Туреччини.
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