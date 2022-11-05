Демарш РФ спрямований насамперед проти Туреччини. Варто чекати на реакцію із Сирії, Лівії та Кавказу, - Юнус
Демарш РФ націлений передусім проти Туреччини, а не всього світу, і слід чекати реакції від Південного Кавказу, Сирії та Лівії
Про це заявив політолог, експерт із питань міжнародної політики Раміс Юнус в етері Еспресо
"Демарш Росії спрямований не стільки проти всього світу й України, скільки насамперед проти Туреччини, оскільки головним гарантом тут є саме Туреччина, а не ООН. Тут головні гаранти - Росія й Туреччина, а ООН використовують як офіційну політичну ширму. І коли ти сьогодні "наїхав" на авторитет гаранта, Туреччини та її президента особисто, варто очікувати реакції, яка цілком може проявитися від Чорного моря - Сирія, Лівія й Південний Кавказ", - наголосив він.
За його словами, невипадково Азербайджан відмовився від російського плану в регулювання конфлікту й Росія зробила крок назад після телефонної розмови. Також РФ вийшла з угоди з ООН і Туреччиною, а Україна - ні. Так, можливі російські провокації будуть спрямовані передусім проти Туреччини, що не вигідно росіянам через їхню ізоляцію від світу.
"Тому я не сумнівався в тому, що зрештою вони ухвалять саме це рішення, - саме тому, що в цій ситуації Росії невигідно дражнити гусей. Просто "зернова угода" вписується в контекст путінської політики шантажу. Спочатку Чорнобильська АЕС, тоді Запорізька, потім полонені з Маріуполя, слідом Каховська гідроелектростанція, "брудна бомба". Такі моменти вкидаються в інформаційне поле, щоб вплинути на громадську думку на Заході, щоб вони натиснули на Україну і примусили сісти за стіл переговорів. Тому що це сьогодні життєво важливо для режиму Путіна - сісти за стіл переговорів, бо інших варіантів, щоб зберегти лице, щось "продати" на внутрішньому ринку, не залишається", - зазначив Раміс Юнус.
За словами політолога, оскільки Україна поступово звільняє свої території, Володимир Путін поспішає до зими розпочати переговори, щоб потім атакувати з новими силами.
- 29 жовтня РФ "призупинила" дію своїх зобовʼязань у межах угоди про безпечний експорт зерна Україною. Тоді ж Зеленський заявив, що Росія прагнула розірвати угоду ще у вересні.
- На наступний день НАТО та ЄС закликали РФ відновити чинність "зернової угоди".
- 1 листопада оголосили про старт проекту українського дунайського пароплавства "Дунайський зерновий шлях".
- У той же день Україна, ООН та Туреччина погодили відновлення "зернового коридору", проте вимагали від РФ додаткових гарантій безпеки.
- 2 листопада міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив про старт роботи "зернового коридору".
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