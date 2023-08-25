Україна втратила дві позиції у рейтингу УЄФА
В оновленому рейтингу коефіцієнтів УЄФА Україна опустилась на 17 позицію
Про це повідомляє "Трибуна".
За підсумками єврокубкового тижня, який минув, Україна набрала 0,5 очка в таблицю коефіцієнтів УЄФА. Це сталось завдяки нічийного результат "Дніпра-1" проти "Спартак Трнави" (1:1).
"Динамо" та "Зоря" очок Україні не заробили, кияни програли "Бешикташу" (2:3), а луганці "Славії" (0:2) у перших матчах відбору Ліги конференцій та Ліги Європи відповідно.
Україна в рейтингу УЄФА
Кількість балів України виросла з 25,300 до 25,400, проте конкуренти показали себе краще, тому наша асоціація опустилася з 15-го місця в таблиці коефіцієнтів на 17-те.
Ізраїль тепер 15-й з 25,500 бала, а Данія - 16, у них тепер 25,450. У 18-ї, Чехії, 24,550 бала.
15 сходинка зберігала для УПЛ представництво з 5 команд в єврокубках, проте вже з 16-го місця квота зменшується до 4. До кінця сезону в українських клубів є можливість повернутись у топ-15 рейтингу УЄФА.
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