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Україна закликала Грузію перевести Саакашвілі із тюремної до цивільної лікарні

8 листопада, 2021 понедiлок
22:06
Суспільство Арешт Саакашвілі

МЗС України закликало Грузію перевести Міхеіла Саакашвілі із тюремної до звичайної лікарні

Про це повідомляє сайт МЗС.

"Міністерство закордонних справ України розчароване переведенням громадянина України Міхеїла Саакашвілі до пенітенціарного медичного закладу №18 в Глдані та відсутністю інформування про це української сторони. Закликаємо грузинську сторону невідкладно перевезти Міхеїла Саакашвілі до цивільної медичної установи, яка б мала всі необхідні можливості для надання належної медичної опіки та екстреної допомоги", - йдеться у заяві.

У МЗС вважають, що перебування Саакашвілі у пенітенціарному медзакладі створює ризики та напруження, яких з гуманітарних міркувань можна уникнути.

У зв’язку з цим МЗС України передало офіційну ноту зовнішньополітичному відомству Грузії.

"МЗС і посольство України в Грузії продовжує тримати ситуацію навколо громадянина України Міхеїла Саакашвілі на особливому контролі", - наголосили у міністерстві.

  • Нагадаємо, 8 листопада, ув'язненого в Грузії експрезидента Міхеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перевезли до медзакладу для обвинувачених і засуджених.
  • Саакашвілі назвав себе політв’язнем та з 9 жовтня оголосив голодування.
  • Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала іноземні держави "рішуче засудити" дії Грузії щодо Міхеіла Саакашвілі.
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Грузія
Саакашвілі
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заява
політв'язень
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