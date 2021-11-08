Україна закликала Грузію перевести Саакашвілі із тюремної до цивільної лікарні

Про це повідомляє сайт МЗС.

"Міністерство закордонних справ України розчароване переведенням громадянина України Міхеїла Саакашвілі до пенітенціарного медичного закладу №18 в Глдані та відсутністю інформування про це української сторони. Закликаємо грузинську сторону невідкладно перевезти Міхеїла Саакашвілі до цивільної медичної установи, яка б мала всі необхідні можливості для надання належної медичної опіки та екстреної допомоги", - йдеться у заяві.

У МЗС вважають, що перебування Саакашвілі у пенітенціарному медзакладі створює ризики та напруження, яких з гуманітарних міркувань можна уникнути.

У зв’язку з цим МЗС України передало офіційну ноту зовнішньополітичному відомству Грузії.

"МЗС і посольство України в Грузії продовжує тримати ситуацію навколо громадянина України Міхеїла Саакашвілі на особливому контролі", - наголосили у міністерстві.