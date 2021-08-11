Українець отримав $3,5 тис. за виявлення помилки в алгоритмі Twitter
Соціальна мережа Twitter заплатила випускнику Києво-Могилянської академії Богдану Кулінічу $3,5 тис. за виявлення помилок в алгоритмі щодо обрізки зображень
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNET.
Кулініч виявив, що штучний інтелект часто надає перевагу молодшим людям та зі світлішим кольором шкіри.
"Алгоритм має тенденцію вважати більш виразними зображення людей, які виглядають стрункими, молодшими, світлого або теплого кольору шкіри, гладкою текстурою шкіри та з жіночими рисами обличчя", - написав він.
За його словами, це може призвести до дискримінації та збереження стереотипних стандартів краси.
У Twitter заявили, що така знахідка є важливою, бо такі фільтри можуть спотворити очікування нашої власної привабливості.
Кулініч також вважає, що алгоритм обрізав фото, щоб підкреслити те, що він вважає найважливішим.
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