Українець Трубін зіграє за "Бенфіку" у принциповому матчі з "Порту"

Про це повідомляє A Bola.

"Він дуже спокійний, зовсім не знервований. Кожна гра буде допомагати йому прогресувати, краще пізнати своїх партнерів по команді, а також звикнути до стадіону. Він дуже мотивований. Я не бачу в ньому знервованого воротаря, який би занадто багато думав про такі речі. Штаб добре підготував його. Впевнений, що він проведе хорошу гру",- сказав головний тренер "Бенфіки" Рогер Шмідт.

Матч "Бенфіка" - "Порту" відбудеться у п'ятницю, 29 вересня, і стартує о 22:15. Українці зможуть переглянути пряму трансляцію на MEGOGO.

Хто такий Анатолій Трубін

22-річний Анатолій Трубін провів у минулому сезоні за "Шахтар" 38 матчів, з них 14 відстояв "на нуль". Transfermarkt оцінює голкіпера у 22 млн євро - він найдорожчий воротар України.

17 вересня Анатолій Трубін провів перший матч за португальську "Бенфіку". Українець загалом зіграв 3 гри та пропустив 4 м'ячі. Проте його ще не можна назвати основним воротарем команди. З моменту свого переходу 3 матчі він просидів у запасі, ще в одній грі не потрапив у заявку.

На рахунку Трубіна 7 матчів у складі національної команди України.

Трансфер Трубіна в Бенфіку

"Шахтар" отримав від лісабонців гарантовану компенсацію в розмірі 10 мільйонів євро. Для "гірників" передбачений мільйон євро у формі бонусних виплат. Окрім цього "Шахтар" отримає 40% від суми подальшого перепродажу воротаря.

Воротар уклав з клубом контракт на 5 років, до 2028 року. Його попередня угода з "Шахтарем" спливала наприкінці сезону 2023/24.