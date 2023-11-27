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Українець вперше за 25 років судитиме матч Ліги чемпіонів

27 листопада, 2023 понедiлок
14:25
Спорт Микола Балакін

Українець Микола Балакін 29 листопада відсудить матч групового раунду Ліги чемпіонів між іспанським "Реал Сосьєдадом" та австрійським "Зальцбургом"

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА

Микола Балакін разом з Олександром Беркутом та Дмитром Запороженком 29 листопада у Сан-Себастьяні працюватимуть на грі 5-го туру ЛЧ між "Реал Сосьєдадом" та "Зальцбургом". Четвертим арбітром призначено ще одного українця - Ярослава Козика, суддею VAR - поляка Томаша Квятковскі.

Українці судитимуть матч Ліги чемпіонів вперше з вересня 1998 року, коли Василь Мельничук обслуговував гру між іспанським "Атлетиком" та норвезьким "Русенборгом". 

34-річний Микола Балакін отримав статус рефері ФІФА у 2016 році. Судив матчі Ліги Європи, Ліги конференцій та відбору чемпіонатів світу та Європи. 

Турнірне становище у групі D

Перед 5-м туром "Реал Сосьєдад" має 10 очок та очолює турнірну таблицю. "Зальцбург" з 3 балами йде третім. Італійський "Інтер" з 10 пунктами займає другу позицію. 

До плей-офф вийдуть дві найкращі команди з групи. Клуб, який фінішує третім, продовжить виступи у Лізі Європи. 

Як "Шахтар" виступає в Лізі чемпіонів - 2023/24

У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани в гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2. 

25 вересня "Шахтар" програв "Барселоні" в гостях з рахунком 1:2. Проте вже в наступній грі, у 4-му турі ЛЧ, українська команда сенсаційно перемогла - 1:0.

футбол
Ліга чемпіонів
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