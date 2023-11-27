Українець вперше за 25 років судитиме матч Ліги чемпіонів
Українець Микола Балакін 29 листопада відсудить матч групового раунду Ліги чемпіонів між іспанським "Реал Сосьєдадом" та австрійським "Зальцбургом"
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Микола Балакін разом з Олександром Беркутом та Дмитром Запороженком 29 листопада у Сан-Себастьяні працюватимуть на грі 5-го туру ЛЧ між "Реал Сосьєдадом" та "Зальцбургом". Четвертим арбітром призначено ще одного українця - Ярослава Козика, суддею VAR - поляка Томаша Квятковскі.
Українці судитимуть матч Ліги чемпіонів вперше з вересня 1998 року, коли Василь Мельничук обслуговував гру між іспанським "Атлетиком" та норвезьким "Русенборгом".
34-річний Микола Балакін отримав статус рефері ФІФА у 2016 році. Судив матчі Ліги Європи, Ліги конференцій та відбору чемпіонатів світу та Європи.
Турнірне становище у групі D
Перед 5-м туром "Реал Сосьєдад" має 10 очок та очолює турнірну таблицю. "Зальцбург" з 3 балами йде третім. Італійський "Інтер" з 10 пунктами займає другу позицію.
До плей-офф вийдуть дві найкращі команди з групи. Клуб, який фінішує третім, продовжить виступи у Лізі Європи.
Як "Шахтар" виступає в Лізі чемпіонів - 2023/24
У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани в гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.
25 вересня "Шахтар" програв "Барселоні" в гостях з рахунком 1:2. Проте вже в наступній грі, у 4-му турі ЛЧ, українська команда сенсаційно перемогла - 1:0.
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