Україні потрібна консолідація і невикористання переслідування в політцілях, - європарламентар про справу проти Порошенка
Європарламентар від Литви Пятрас Ауштрявічюс закликав українську владу утриматися від політичного переслідування п’ятого президента Петра Порошенка
Про це він написав на сторінці у twitter.
"Я щиро сподіваюся на політичну консолідацію в українському суспільстві і невикористання судового переслідування в політичних цілях. Україні потрібна єдність і консолідація", – наголосив він.
- Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
- 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду.
- П'ятий президент Петро Порошенко назвав олігарха Ігоря Коломойського замовником справи проти нього. Причиною він вважає націоналізацію ПриватБанку. Президента Володимира Зеленського Порошенко назвав "архітектором" справи про держзраду.
- 17 січня Порошенко прилетів до України. З аеропорту він поїхав до Печерського райсуду Києва, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу в кримінальній справі про державну зраду.
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