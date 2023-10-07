"Україні потрібно думати, як переконати партнерів продовжити підтримку": дипломат Дещиця про вплив ситуації в Ізраїлі на Київ
Дипломат, Надзвичайний і повноважний Посол, колишній Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі Андрій Дещиця вважає, що українській владі потрібно думати над тим, як переконати партнерів продовжити підтримку
Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".
"Я думаю, що Україні треба робити те, що робила Україна від перших днів широкомасштабної агресії - надіятися перш за все на свої сили. І так сталося в перші дні, коли світ очікував, що Україна не витримає російської навали, але цього не сталося", - зазначив він.
Дещиця додав, що очевидно, зараз ми маємо перед собою значно складніші завдання, країні потрібно думати про те, як збільшувати кількість озброєнь вироблених тут, як більше витрачати кошти на оборону і безпеку.
"Нам потрібно думати про те, як попри те, що увага світу може бути розпорошена і не тільки з приводу того, що відбуваються конфлікти в інших регіонах світу, а також через питання передвиборчий компанії, внутрішньополітичної ситуації в різних країнах. І тому нам потрібно буде думати, як це все-таки переконувати наших партнерів у тому, щоб вони продовжували підтримку України", - наголосив дипломат.
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