Україні вдається протистояти "суперзброї" Путіна, - британська розвідка

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що 14 грудня росіяни вперше із серпня 2023 року застосували балістичну ракету повітряного базування "Кинджал". Росія запустила як мінімум одну ракету центральною Україною, ймовірно, націлену на військовий аеродром.



У розвідці Британії додають, що ракета "Кинджал" - один із шести видів "суперзброї", про які президент РФ Владімір Путін оголосив у 2018 році, ймовірно, відіграватиме важливу роль у майбутній військовій доктрині Росії. У війні проти України РФ зарезервувала цю зброю для того, що вона вважає важливими та добре захищеними цілями.

"Ракета "Кинджал" майже напевно мала неоднозначний бойовий дебют. Багато пусків таких ракет, ймовірно, не досягли встановлених цілей. Водночас Україна також досягла успіхів у перехопленні атак цієї нібито "непереможної" системи", - наголошують у британській розвідці.