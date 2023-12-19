Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Україні вдається протистояти "суперзброї" Путіна, - британська розвідка

Україні вдається протистояти "суперзброї" Путіна, - британська розвідка

19 грудня, 2023 вiвторок
11:11
Війна з Росією

Українським силам протиповітряної оборони вдається збивати російські балістичні ракети "Кинджал", які президент РФ Володимир Путін вважав своєю "суперзброєю"

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що 14 грудня росіяни вперше із серпня 2023 року застосували балістичну ракету повітряного базування "Кинджал". Росія запустила як мінімум одну ракету центральною Україною, ймовірно, націлену на військовий аеродром.

У розвідці Британії додають, що ракета "Кинджал" - один із шести видів "суперзброї", про які президент РФ Владімір Путін оголосив у 2018 році, ймовірно, відіграватиме важливу роль у майбутній військовій доктрині Росії. У війні проти України РФ зарезервувала цю зброю для того, що вона вважає важливими та добре захищеними цілями.

"Ракета "Кинджал" майже напевно мала неоднозначний бойовий дебют. Багато пусків таких ракет, ймовірно, не досягли встановлених цілей. Водночас Україна також досягла успіхів у перехопленні атак цієї нібито "непереможної" системи", - наголошують у британській розвідці.

  • Росіяни вдень 14 грудня випустили ракети Х-47 "Кинджал" у бік Хмельницької області. Там, а також у Києві пролунали вибухи. Минулося без постраждалих.

Україна
Росія
зброя
ППО
російська армія
Велика Британiя
ракетний удар
Читайте також:
Дмитро Полянський
17 грудня, 2023 неділя
Представник РФ в ООН заявив, що Україна втратила шанс на вигідну "мирну угоду"
Валерій Залужний
18 грудня, 2023 понедiлок
Залужний заявив, що мобілізацію в Україні потрібно повернути в попередні рамки
Шахтар - Антверпен
18 грудня, 2023 понедiлок
"Шахтар" дізнався суперника в 1/16 Ліги Європи
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.22
    Купівля 37.22
    Продаж 37.77
  • EUR
    Купівля 40.4
    Продаж 41.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
19 грудня
11:49
Укрпошта позмагається з Поштою Ватикану за найбільш оригінальну різдвяну марку
11:45
Нью-Йорк повінь
Північний схід США накрив потужний шторм: загинули щонайменше 4 людини
11:40
OPINION
Анатолій Павелко
Війна і ліс: що відбувається з лісами на Чернігівщині
11:39
Оновлено
Вулкан, Ісландія
Ситуація краща, ніж очікували: виверження вулкана в Ісландії поки не загрожує найближчому місту
11:37
Литовський депутат Пятрас Гражуліс
Упіймали під час голосування за колегу: сейм Литви на 10 років позбавив повноважень депутата Гражуліса
11:31
відключення електроенергії
В Україні через бойові дії та негоду знеструмлено понад 560 населених пунктів: ситуація в енергосистемі станом на 19 грудня
11:22
Крим
Хакери зламали радіостанцію у Криму: в ефірі півтори години звучала пісня про ГУР
11:18
Ексклюзив
Сербія
Результати виборів у Сербії були передбачуваними, - політолог Варґа
11:03
залізничний вокзал Київ
"Зірка сходить": на залізничному вокзалі в Києві відкриють різдвяну виставку
10:58
Корабель MAX EMPEROR
Аналітики прогнозують підвищення цін на нафту через напади хуситів на комерційні судна в Червоному морі
10:52
В Україні запустили ще дві свердловини: за добу вони дають понад 200 тис. куб. м газу
10:50
Огляд
міжнародний огляд
Путін перетворив росіян на "людожерське суспільство", а Україна намагається перемогти завдяки технологічній перевазі. Акценти світових ЗМІ 19 грудня
10:35
В Україні засудили до 15 років тюрми агента ФСБ, який хотів завербувати співробітницю СБУ
10:23
поле, пшениця, зерно
Гуманітарне розмінування: з початку року до використання аграріям повернули понад 200 тис. га землі
10:17
метро
Закриття метро в Києві: за добу людям компенсували понад 110 тис. грн
10:15
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 19 грудня: євро та долар подорожчали
10:03
OPINION
Лариса Волошина
"Креатив" з прослуховуванням
10:01
Олексій Навальний
У Росії суд зупинив справи щодо Навального через його зникнення, яке в ООН назвали "насильницьким"
09:46
Ексклюзив
ЗСУ
Плацдарм на Лівобережжі Херсонщини є вкрай перспективним, - Згурець
09:39
Оновлено
землетрус у Китаї
У Китаї через потужний землетрус загинули понад 110 людей. Тайвань запропонував допомогу у ліквідації наслідків
09:14
Ексклюзив
Окупанти перейшли до наступальних дій на Бахмутському напрямку, - майор ЗСУ Кудряшов
09:09
на фото мобільні групи ППО
На півночі створили нові мобільні групи ППО для захисту неба з води, - Наєв
09:00
PR
Відкрити рахунок онлайн для ФОП та юридичних осіб можна зручно в Укргазбанку
08:54
Олександр Сирський
"Попри щоденні втрати росіяни продовжують наступати": Сирський розповів про ситуацію на трьох напрямках фронту та цілі наступу РФ
08:53
Оновлено
корабель рф
РФ вивела у Чорне море два кораблі, ракетоносії - відсутні
08:39
Ексклюзив
Окупанти
Окупанти змінили тактику атак на Авдіївку, - начальник міської ВА Барабаш
08:37
"Ми не знаємо точного дня, місяця чи року, коли ми переможемо": командир Азову Редіс закликав або взяти зброю до рук, або стати надійним тилом
08:35
Зруйноване росіянами Рубіжне
Окупанти представили "майстер-план" відновлення трьох найбільших міст Луганщини, які зруйнувала армія РФ, - ОВА
08:15
Оновлено
На фото втрати окупантів
Понад 1100 військових, 15 танків і 19 бронемашин: що втратила армія РФ за добу війни в Україні
08:01
OPINION
Сергій Таран
Підтримавши Україну, Євросоюз рятував і себе
07:53
Росіяни вирішили створити "машинобудівний концерн" на базі окупованого "Азовмашу"
Росіяни вирішили створити "машинобудівний концерн" на базі окупованого "Азовмашу", – ЦНС
07:33
британія україна
Британія готує меморандум щодо гарантій безпеки для України, акцент буде на флоті, - The Telegraph
07:29
Маріанна Буданова
Дружина Буданова та співробітники ГУР продовжують лікування після отруєння
06:55
Президент Чехії Петр Павел
Президент Чехії прогнозує "значні зрушення" у російсько-українській війні в 2024 році
06:39
Фінляндія НАТО
Фінляндія та США підписали угоду про співпрацю у сфері оборони
06:35
Мая Санду та Дорін Речан
"Спроба знайти гарматне м'ясо": у Кишиневі відреагували на указ Путіна щодо надання громадянства молдованам
06:26
Крилата ракета
"Держзамовлення перевищило можливості втричі": росіяни мають проблеми із виробництвом крилатих ракет Х-32, - "Атеш"
06:07
Китай - Тайвань.
Китай погрожує США контрзаходами за продаж обладнання Тайваню для військової сфери
05:34
Заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква
В ОП заявили, що ЄС почав роботу над новим пакетом санкцій
04:58
мігранти
Поблизу Марокко у морі врятували 115 мігрантів, які прямували у Європу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV