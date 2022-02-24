Українська армія тримає оборону, не вірте фейкам про відступ, - МВС

Про це повідомляє пресслужба МВС.



"Не вірте у поширеним пропагандистськими ЗМІ фейкам про те, що нібито українська армія відступає! Українська нацгвардія, поліція, прикордонники перебувають на своїх постах, ми тримаємо захист", - йдеться у повідомленні.



Пресслужба опублікувала пост о 15:30, у ньому йдеться, що "нещодавно відбувся бій біля прикордонного пунку "Вільче" на Житомирщині, під час якого Нацгвардія спільно з прикордонниками відбивають спроби російського агресора і зараз ситуація контролюється".

