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Українська авіація протягом доби завдала два удари по районах зосередження окупантів, - Генштаб

25 грудня, 2022 неділя
18:42
війна з Росією авіація ЗСУ

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 2 удари по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління та район зосередження живої сили противника

Про це повідомили на facebook-сторінці Генерального штабу ЗСУ.

Зокрема, повідомляється, що підтверджено ураження живої сили та техніки загарбників у попередні дні.

"Так, у Донецькій області знищено 4 самохідні артилерійські установки 2С7 “Піон”. А в районі Забариного Херсонської області уражено штаб окупантів, де проводилась нарада офіцерів південного військового округу збройних сил Російської Федерації. В результаті - до 70 військовослужбовців отримали поранення. Кількість загиблих уточнюється", - йдеться у дописі.

Понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню: окупанти обстріляли Харківщину

"Протягом доби окупанти завдали ракетного удару по району Куп’янська Харківської області. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у дописі.

Сіверський напрямок: противник обстріляв позиції Сил оборони в районах населених пунктів Винторівка, Манухівка, Рижівка та Ворожба Сумської області

Слобожанський напрямок: мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка та Вільхуватка Харківської області.

Куп’янський та Лиманський напрямки: вогневого ураження з танків та артилерії зазнали райони понад 25 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Берестове на Харківщині; Площанка, Діброва і Червонопопівка Луганської області та Ямполівка - Донецької.

Бахмутський та Авдіївський напрямки: окупанти обстріляли райони понад 20 населених пунктів. Зокрема це - Спірне, Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.

Новопавлівський напрямок: противник завдав вогневого впливу по районах Вугледара, Великої Новосілки та Времівки на Донеччині.

Запорізький напрямок: зафіксовано ворожі обстріли поблизу понад 20 населених пунктів. Серед них - Гуляйполе, Червоне, Степове, Малі Щербаки, Щербаки і Чарівне Запорізької області Та Нікополь - Дніпропетровської.

Російські окупанти, з метою залякування, продовжують хаотичні обстріли мирного населення у звільнених містах та селах вздовж правого берега річки Дніпро.

"Систематичних мінометних обстрілів зазнає місто Берислав Херсонської області. Також, на Херсонському напрямку, від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Республіканець, Тягинка, Зеленівка, Інженерне, Антонівка, Садове і Велетенське. Є постраждалі серед мирних жителів". - зазначається у дописі.

  • За добу 24 грудня військові РФ здійснили 71 обстріл Херсонської області, 41 раз під ураження потрапив Херсон: загинули цивільні мешканці.
  • 25 грудня окупанти обстріляли дві лікарні у Херсоні.

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російська армія
ЗСУ
Херсонщина
Військові новини
втрати окупантів
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