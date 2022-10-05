Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони протягом ночі виконали понад 190 вогневих завдань по позиціях ворога та районах зосередження живої сили та техніки. Авіацією наших повітряних сил завдано 2 удари по пунктах розгортання ворожих зенітно-ракетних комплексів в Каховському районі", - йдеться у звіті.



Підтверджено, що Росія втратила 11 рашистів. ЗСУ знищили міномет 120 калібру в Бериславському районі Херсонщини та безпілотний розвідник типу "Орлан-10" на Миколаївщині.

Офіційно підтверджено звільнення і відновлення української влади у восьми населених пунктах Херсонської області: Любимівці, Хрещенівці, Золотій Балці, Біляївці, Українці, Великій і Малій Олександрівках, а також в Давидовому Броді Бериславського району.

За 4 жовтня на південному фронті українські захисники в рамках контрнаступу зуміли пройти від 10 до 20 км вглиб окупованих територій.

На нещодавно звільнених територіях Херсонської області підрозділи Сил оборони зараз закріплюють позиції та проводять стабілізаційні заходи.

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