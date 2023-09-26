Українська ППО знищила 26 з 38 "шахедів" під час нічної атаки РФ

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Окупанти атакували Україну із південно-східного напрямку: російського Приморсько-Ахтарську та мису Чауда у Криму.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 26 ударних БпЛА "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для відбиття удару застосовували винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.