Українська ППО знищила 26 з 38 "шахедів" під час нічної атаки РФ
В ніч проти 26 вересня російські терористи запустили по території України 38 ударних безпілотників типу Shahed-136/131: сили ППО знищили 26 ворожих цілей
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Окупанти атакували Україну із південно-східного напрямку: російського Приморсько-Ахтарську та мису Чауда у Криму.
"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 26 ударних БпЛА "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для відбиття удару застосовували винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
- Вночі 26 вересня російська армія вкотре атакувала Україну "шахедами". На Одещині є влучання у припортову інфраструктуру, постраждали дві людини, пошкоджено 30 вантажівок.
- Уранці того ж дня вибух пролунав у Кривому Розі Дніпропетровської області. Російська армія влучила по будівлі одного з місцевих підприємств.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.53 Купівля 37.53Продаж 38.26
- EUR Купівля 40.3Продаж 41.18
- Актуальне
- Важливе