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Війна з Росією: хроніка
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Українська ППО знищила 26 з 38 "шахедів" під час нічної атаки РФ

26 вересня, 2023 вiвторок
08:23
Війна з Росією обстріл, ППО

В ніч проти 26 вересня російські терористи запустили по території України 38 ударних безпілотників типу Shahed-136/131: сили ППО знищили 26 ворожих цілей

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Окупанти атакували Україну із південно-східного напрямку: російського Приморсько-Ахтарську та мису Чауда у Криму. 

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 26 ударних БпЛА "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що для відбиття удару застосовували винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

  • Вночі 26 вересня російська армія вкотре атакувала Україну "шахедами". На Одещині є влучання у припортову інфраструктуру, постраждали дві людини, пошкоджено 30 вантажівок. 
  • Уранці того ж дня вибух пролунав у Кривому Розі Дніпропетровської області. Російська армія влучила по будівлі одного з місцевих підприємств. 
Україна
Росія
ППО
російська армія
повітряна тривога
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2023, вiвторок
26 вересня
08:44
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