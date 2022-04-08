Українська розвідка опублікувала ще один список військових РФ, які були причетні до геноциду на Київщині

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

"ГУР МО України отримало список військовослужбовців Управління Росгвардії по Хабаровському краю, які брали участь у геноциді народу України в Київській області", – йдеться в повідомленні.

У розвідці пообіцяли, що кожен зі злочинців відповість за скоєне.

Зі списком російських окупантів, які скоюють злочини проти українського народу можна ознайомитися за посиланням. Перелік містить: П. І. Б., військову частину, звання, посаду, номери мобільного та супутникового телефонів.

Раніше повідомляли, що СБУ вдалося встановити поіменні списки російських військових, які причетні до звірств у Бучі та інших містах Київщини.

Російське видання опублікувало кадри, які свідчать про вбивства мирних громадян у Бучі окупаційними військами РФ.

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