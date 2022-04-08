Українська розвідка опублікувала ще один список військових РФ, які були причетні до геноциду на Київщині
Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало ще один список військовослужбовців Росгвардії. Саме вони здійснювали геноцид українців у Київській області
Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.
"ГУР МО України отримало список військовослужбовців Управління Росгвардії по Хабаровському краю, які брали участь у геноциді народу України в Київській області", – йдеться в повідомленні.
У розвідці пообіцяли, що кожен зі злочинців відповість за скоєне.
Зі списком російських окупантів, які скоюють злочини проти українського народу можна ознайомитися за посиланням. Перелік містить: П. І. Б., військову частину, звання, посаду, номери мобільного та супутникового телефонів.
- Раніше повідомляли, що СБУ вдалося встановити поіменні списки російських військових, які причетні до звірств у Бучі та інших містах Київщини.
- Російське видання опублікувало кадри, які свідчать про вбивства мирних громадян у Бучі окупаційними військами РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.8Продаж 32.63
- Актуальне
- Важливе