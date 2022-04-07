СБУ вдалося встановити поіменні списки російських військових, які причетні до звірств у Бучі та інших містах Київщини
Слідчі та оперативні команди СБУ працюють у понад 20 населених пунктах Київщини, на які припав основний масив воєнних злочинів РФ, вони збирають докази та встановлюють увесь ланцюжок причетних: як зі сторони російських загарбників, так і українських колаборантів
Про це повідомляє СБУ.
"Лише за декілька днів СБУ вдалося встановити поіменні списки російських військових, які будуть притягнені до відповідальності за злочини проти миру й безпеки людства. Також СБУ опитала майже 2 тис. осіб, які стали свідками цих звірств. Це дозволило вже вийти на 33 колаборантів, які співпрацювали з рашистами. Завдяки отриманим даним, СБУ затримала також 15 мародерів серед місцевого населення. Їх уже передали Нацполіції", - пишуть в СБУ.
Крім того, СБУ виявила більше 100 вибухових пристроїв, понад півсотні артилерійських снарядів, бойові гранати, набої, детонатори тощо. Їх було передано підрозділам ЗСУ.
Зібрана інформація буде долучена до матеріалів кримінальних проваджень.
- Розвідка ФРН вважає, що вбивства цивільних могли бути частиною "чіткої стратегії" Росії щодо залякування мирного населення та придушення опору, а її виконавцями імовірно були російські найманці з ПВК "Вагнер" або кадирівці
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