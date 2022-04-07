СБУ вдалося встановити поіменні списки російських військових, які причетні до звірств у Бучі та інших містах Київщини

Про це повідомляє СБУ.

"Лише за декілька днів СБУ вдалося встановити поіменні списки російських військових, які будуть притягнені до відповідальності за злочини проти миру й безпеки людства. Також СБУ опитала майже 2 тис. осіб, які стали свідками цих звірств. Це дозволило вже вийти на 33 колаборантів, які співпрацювали з рашистами. Завдяки отриманим даним, СБУ затримала також 15 мародерів серед місцевого населення. Їх уже передали Нацполіції", - пишуть в СБУ.

Крім того, СБУ виявила більше 100 вибухових пристроїв, понад півсотні артилерійських снарядів, бойові гранати, набої, детонатори тощо. Їх було передано підрозділам ЗСУ.

Зібрана інформація буде долучена до матеріалів кримінальних проваджень.

Розвідка ФРН вважає, що вбивства цивільних могли бути частиною "чіткої стратегії" Росії щодо залякування мирного населення та придушення опору, а її виконавцями імовірно були російські найманці з ПВК "Вагнер" або кадирівці

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