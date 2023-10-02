Українська SkyUp отримала дозволи на польоти у Канаді
Авіакомпанія SkyUp Airlines отримала сертифікат, завдяки якому український перевізник може виконувати чартерні рейси, а також надавати "мокрий лізинг" у повітряному просторі Канади
Про це інформує пресслужба.
Сертифікат FAOC дозволяє надавати ACMI-послуги та виконувати чартерні рейси з інших країн до Канади.
"Ми надзвичайно вдячні за довіру і цінуємо підтримку, яку надала нам Transport Canada під час процесу затвердження. Раді мати можливість працювати на цьому важливому для нас ринку і запропонувати канадським авіакомпаніям і партнерам свій досвід і потужності для задоволення наростального попиту на подорожі", - заявив генеральний директор SkyUp Airlines Дмитро Сєроухов.
SkyUp отримав дозволи на виконання польотів за міжнародними маршрутами до Канади для дев'ятьох своїх літаків: сім бортів Boeing 737-800: UR-SQQ, UR-SQG, UR-SQP, UR-SQC, UR-SQF, UR-SQB, UR-SQO та два - Boeing 737-700: UR-SQE і UR-SQD.
Повідомляється, що в рамках сертифікації перевізник також отримав charter permit (дозвіл на виконання нерегулярних рейсів) та CBSA carrier code (код перевізника від Агентства прикордонних служб Канади).
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