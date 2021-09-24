Українська спортсменка Білодід розповіла, за яку футбольну команду вболіває в Україні
Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід зізналась, що серед українських команд вболіває за київське "Динамо"
Про це Білодід розповіла під час жеребкування Кубка України з футболу.
Білодід також зізналась, що часто і сама любить зіграти в футбол.
"Насправді я дуже люблю футбол. Я граю в футбол з дитинства і досі продовжую, бо це теж частина нашої підготовки. Любимо з дівчатами і хлопцями пограти. Дивлюся чи матчі? Буває. В Україні я за "Динамо". Вболівала за Україну на Євро, дивилася майже всі матчі, навіть на зборах. Бачила матч Україна - Швеція. Дуже сильно боліла і кричала", - сказала Дар'я Білодід.
- Нагадаємо, 24 липня Дар'я Білодід здобула бронзу та принесла Україні першу медаль Олімпійських ігор у Токіо.
- Після цього стало відомо, що українська дзюдоїстка Білодід після Олімпійських ігор у Токіо зробить тривалу паузу у виступах.
- 9 серпня Білодід насолоджується відпусткою після успішного виступу на Олімпіаді-2020.
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