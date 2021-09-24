Українська спортсменка Білодід розповіла, за яку футбольну команду вболіває в Україні

Про це Білодід розповіла під час жеребкування Кубка України з футболу.



Білодід також зізналась, що часто і сама любить зіграти в футбол.



"Насправді я дуже люблю футбол. Я граю в футбол з дитинства і досі продовжую, бо це теж частина нашої підготовки. Любимо з дівчатами і хлопцями пограти. Дивлюся чи матчі? Буває. В Україні я за "Динамо". Вболівала за Україну на Євро, дивилася майже всі матчі, навіть на зборах. Бачила матч Україна - Швеція. Дуже сильно боліла і кричала", - сказала Дар'я Білодід.



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