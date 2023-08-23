Українська стрічка "Довбуш" вийде в прокат у Німеччині на День Незалежності

Про це інформує Держaвне aгентство Укрaїни з питaнь кіно.

"Прем‘єра в Німеччині відбудеться одночасно з українською - у знаковий для українців день, свято волі. За неї боролись герої фільму - опришки й продовжує боротись сучасне покоління", - йдеться в заяві.

Показуватимуть "Довбуша" українською мовою з німецькими субтитрами.

Переглянути розклад покaзів.

У пригодницько-історичному екшні йдеться про події початку 18 століття. Олекса Довбуш очолив повстання гуцулів проти польської шляхти, яка правила жорстко. Шляхта намагалася знищити Довбуша, але він перехитрив їх. Історія опришків актуальна і сьогодні, вона надихає покоління борців за свободу рідної землі. Фільм про силу та любов Олекси, про його життя та перемогу над смертю можна буде побачити на великому екрані до Дня Незалежності.

Стрічка режисера Олеся Саніна з'явиться у кіно з 24 серпня.

Довідково. Олекса Довбуш - український опришок, найвідоміший з опришківських ватажків у Карпатах. Забирав гроші й майно в багатіїв і ділився з бідними.

Зйомки розпочалися у 2018 році, а у липні 2021 повідомлялося, що на Франківщині завершували фільмування "Довбуша".

Значну частину стрічки зняли в Карпатах. Цікаво, що герої стрічки говорять не літературною українською мовою, а наближеною до звучання в українських Карпатах.

6 грудня 2021 року з’явився перший трейлер найдорожчого українського фільму "Довбуш".

20 серпня цьогоріч в Івано-Франківську стартувала серія допрем’єрних показів українського повнометражного фільму "Довбуш". Частину коштів з квитків передадуть ЗСУ. Наступного дня у Львові біля Оперного театру відбувся перформанс з нагоди допрем’єрного показу українського фільму "Довбуш".

Колишні футболісти збірної України Артем Мілевський та Артем Федецький заявили, що отримали епізодичні ролі у фільмі Довбуш українського режисера Олеся Саніна.