Українські діти на ТОТ стали жертвами сексуальних домагань з боку російських "казаків", – ЦНС
На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей зафіксовано численні випадки неправомірної поведінки російських "казаків" у школах
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
Зазначається, що цих "казаків" окупанти найняли охороняти школи. Натомість "охоронці" часто бувають напідпитку, вказують у Спротиві.
"Так, для "забезпечення порядку" в захоплених школах на ТОТ були залучені бойовики з численних приватних охоронних компаній із Росії, зокрема, таких, як "казачья сотня" з Білгородської області. Ці бойовики нерідко перебувають у нетверезому стані та самі чіпляються до школярів через зовнішній вигляд, зокрема, одяг, стрижку або фарбоване волосся. Зафіксовано випадки не лише словесних претензій, але й рукоприкладства та протиправних обшуків, під час яких школярі стали жертвами сексуальних домагань з боку так званих охоронців", – ідеться у повідомленні.
- У червні 2022 року Національна поліція розпочала 16 кримінальних проваджень проти військових РФ за фактами зґвалтувань, трьом повідомили про підозру. Вже у травні того ж року Офіс генпрокурора скерував до суду першу справу військового РФ про зґвалтування під час війни.
- Тоді ж повідомлялося, що ухвалені раніше документи Ради Безпеки ООН засуджують будь-які форми сексуального насильства, яке ніколи не може бути пробачене, виправдане або амністоване.
- У вересні 2023 року російському військовому, який змушував вживати алкоголь і ґвалтував дівчат на окупованій частині Херсонської області, повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни.
- 10 жовтня у поліції повідомили, що розслідують 54 випадки сексуального насильства окупантів над українцями. Найменшій жертві було лише 4 рочки.
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