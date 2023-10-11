Українські діти на ТОТ стали жертвами сексуальних домагань з боку російських "казаків", – ЦНС

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначається, що цих "казаків" окупанти найняли охороняти школи. Натомість "охоронці" часто бувають напідпитку, вказують у Спротиві.

"Так, для "забезпечення порядку" в захоплених школах на ТОТ були залучені бойовики з численних приватних охоронних компаній із Росії, зокрема, таких, як "казачья сотня" з Білгородської області. Ці бойовики нерідко перебувають у нетверезому стані та самі чіпляються до школярів через зовнішній вигляд, зокрема, одяг, стрижку або фарбоване волосся. Зафіксовано випадки не лише словесних претензій, але й рукоприкладства та протиправних обшуків, під час яких школярі стали жертвами сексуальних домагань з боку так званих охоронців", – ідеться у повідомленні.