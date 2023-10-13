Українські пілоти почнуть навчання на F-16 у США наступного тижня, - Politico

Про це повідомляє Politico.

Наступного тижня українські пілоти розпочнуть тренування з керування винищувачем F-16 на базі Військово-повітряних сил Національної гвардії в Тасконі, штат Арізона.

Група пілотів, які прибули до США минулого місяця для участі в курсах англійської мови на авіабазі Лакленд в Техасі, пройшли перший тест на знання мови і прямують на авіабазу Національної гвардії Морріс в Арізоні. Там вони тренуватимуться у 162-му крилі, головному навчальному центрі ВПС США з підготовки F-16.

Спершу пілоти вивчатимуть основи експлуатації F-16 в класі і на тренажерах, а потім перейдуть до польотів на справжніх літаках, як це характерно для будь-якої програми підготовки пілотів ВПС. Однак, курс може бути прискорений через нагальну потребу повернути їх на поле бою.

Зокрема, група українських пілотів брала участь у програмі вивчення англійської мови в Центрі англійської мови Інституту військової мови в Лакланді, повідомила речниця Повітряних сил США Роуз Райлі.

"Тестування визначить їхні наступні курси і те, коли пілоти зможуть розпочати навчання на F-16. Наразі розглядаються варіанти місця проведення тренувань", - сказала Райлі.

У повідомленні йдеться про те, що навчання розпочинаються на тлі занепокоєння, що у Пентагону закінчуються гроші для продовження надання військової допомоги Україні.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня Бельгія приєдналася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони Бельгії заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16

11 жовтня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.