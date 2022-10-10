Українські сили ППО збили 13 дронів Shahed і продовжують збивати нові, – Зеленський
У понеділок 10 жовтня українські сили протиповітряної оборони збили 13 дронів Shahed із 24 дронів, запущених росіянами, роботи зі знищення тривають
Про це у своїй вечірній промові повідомив президент України Володимир Зеленський.
"З 24 російських безпілотників 13 збито. І навіть після цього кожні десять хвилин я отримую повідомлення про збиття іранських "шахідів", – говорить Зеленський. – Зараз, коли я говорю, я продовжую отримувати ці повідомлення. Тому дотримуйтеся, будь ласка, правил безпеки та зважайте на повітряну тривогу. Небезпека ще є. Але ми боремось".
- Нагадаємо, вранці 10 жовтня росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Києва, щонайменше 5 людей загинули.
- Також ворог випустив понад десять ракет по Дніпропетровщині: загинуло щонайменше 4 людини, 19 поранених.
- Вдарили ракетами по Кривому Рогу, у деяких районах міста нема води та електрики, по Франківщині, на Тернопільщині спрацювала ППО.
- Ще 15 ракет атакували Львівську область, частину з них збила ППО.
- Також постраждали багато інших областей та міст України. У багатьох із них через обстріли росіян сталися перебої з мобільним інтернетом та зв'язком.
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