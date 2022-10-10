Українські сили ППО збили 13 дронів Shahed і продовжують збивати нові, – Зеленський

Про це у своїй вечірній промові повідомив президент України Володимир Зеленський.

"З 24 російських безпілотників 13 збито. І навіть після цього кожні десять хвилин я отримую повідомлення про збиття іранських "шахідів", – говорить Зеленський. – Зараз, коли я говорю, я продовжую отримувати ці повідомлення. Тому дотримуйтеся, будь ласка, правил безпеки та зважайте на повітряну тривогу. Небезпека ще є. Але ми боремось".

Нагадаємо, вранці 10 жовтня росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Києва, щонайменше 5 людей загинули.

Також ворог випустив понад десять ракет по Дніпропетровщині: загинуло щонайменше 4 людини, 19 поранених.

Вдарили ракетами по Кривому Рогу, у деяких районах міста нема води та електрики, по Франківщині, на Тернопільщині спрацювала ППО.

Ще 15 ракет атакували Львівську область, частину з них збила ППО.

Також постраждали багато інших областей та міст України. У багатьох із них через обстріли росіян сталися перебої з мобільним інтернетом та зв'язком.

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