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Війна з Росією: хроніка
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Українські сили ППО збили 13 дронів Shahed і продовжують збивати нові, – Зеленський

10 жовтня, 2022 понедiлок
22:28
війна з Росією ППО

У понеділок 10 жовтня українські сили протиповітряної оборони збили 13 дронів Shahed із 24 дронів, запущених росіянами, роботи зі знищення тривають

Про це у своїй вечірній промові повідомив президент України Володимир Зеленський.

"З 24 російських безпілотників 13 збито. І навіть після цього кожні десять хвилин я отримую повідомлення про збиття іранських "шахідів", – говорить Зеленський. – Зараз, коли я говорю, я продовжую отримувати ці повідомлення. Тому дотримуйтеся, будь ласка, правил безпеки та зважайте на повітряну тривогу. Небезпека ще є. Але ми боремось".

  • Нагадаємо, вранці 10 жовтня росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Києва, щонайменше 5 людей загинули.
  • Також ворог випустив понад десять ракет по Дніпропетровщині: загинуло щонайменше 4 людини, 19 поранених.
  • Вдарили ракетами по Кривому Рогу, у деяких районах міста нема води та електрики, по Франківщині, на Тернопільщині спрацювала ППО.
  • Ще 15 ракет атакували Львівську область, частину з них збила ППО.
  • Також постраждали багато інших областей та міст України. У багатьох із них через обстріли росіян сталися перебої з мобільним інтернетом та зв'язком.

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