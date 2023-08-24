Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Українські війська досягли значних тактичних успіхів на Запоріжжі, - ISW

Українські війська досягли значних тактичних успіхів на Запоріжжі, - ISW

24 серпня, 2023 четвер
05:57
Війна з Росією

Українські війська просувалися на південний схід від Роботиного та на північний захід від Вербового на Запоріжжі, досягнувши значних тактичних успіхів

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

23 серпня українські війська продовжували наступальні операції та досягли значних тактичних успіхів у західній частині Запорізької області. Опубліковані 22 серпня геолокаційні кадри показують, що українські війська просувалися на південний схід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова) та на північний захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

Геолокаційні кадри, опубліковані 23 серпня українськими джерелами, включно з українським головнокомандувачем генералом Валерієм Залужним, показують, що українські сили встановили прапор у південному Роботиному, що вказує на те, що російські сили, ймовірно, мають обмежені позиції, що залишилися в селі.

Український Генштаб повідомив про неуточнені українські успіхи на напрямках Новоданилівка (5 км на південь від Оріхова) та Новопокропівка (13 км на південний схід від Оріхова).

Російські військові блогери здебільшого стверджували, що тривають бої за контроль над Роботиним і що російські сили відбили українські атаки в населеному пункті та поблизу нього. Деякі військові блогери стверджували, що російські війська витіснили українські війська з центральної та північної частини Роботиного і що російські війська зберігають контроль над південним плацдармом у Роботино.

  • 21 серпня у Міноборони повідомляли, що ЗСУ мали успіх поблизу Роботиного та південніше Малої Токмачки Запорізької області.
  • 22 серпня у Генштабі ЗСУ заявили, що українські військові мають успіх у напрямку Роботиного Запорізької області, там вони закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас бійці російської армії переміщують свої війська та застосовують резерви.
  • У вівторок, 22 серпня, українські захисники у складі 47-ї окремої механізованої бригади увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців. Військовослужбовець ЗСУ Віктор Бурлик повідомляв, що українська армія зайшла в Роботине, однак на околицях ще знаходяться російські підрозділи.

Запоріжжя
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
Ту-22М3
22 серпня, 2023 вiвторок
"Безповоротні втрати": у Defense Express назвали приблизну кількість ракетоносців Ту-22, які ще залишилися в РФ
перемога переможні новини
Автор Тетяна Яворська
22 серпня, 2023 вiвторок
Переможні новини 545-го дня війни: ЗСУ прорвали багатоешелонну лінію оборони окупантів на Запоріжжі та перша партія ракет SCALP вже в Україні
Путін
22 серпня, 2023 вiвторок
Путін у зверненні до учасників саміту БРІКС заявив, що РФ готова повернутися до "зернової угоди"
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.83
    Купівля 37.83
    Продаж 38.67
  • EUR
    Купівля 41.17
    Продаж 42.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
24 серпня
06:14
безпілотник, дрон
Міноборони РФ заявило про нібито збиття трьох БПЛА у Калузькій та Брянській областях
05:59
"Металіст 1925" - "Зоря", УПЛ
"Зоря" - "Славія": де та коли дивитись матч плейоф кваліфікації Ліги Європи
05:46
Олексій Данілов
Росія намагається вербувати на війну в Україні найманців у країнах Центральної Азії, - Данілов
05:33
Кирило Буданов
ЗСУ можуть дістати противника у будь-якій точці Криму, - Буданов
05:23
Андрій Ярмоленко (ліворуч), Аріс - Динамо
"Динамо" - "Бешикташ": де та коли дивитись матч плейоф кваліфікації Ліги конференцій
05:13
Верховна Рада
Сенатор США закликав Україну провести вибори у 2024 році навіть попри війну
05:00
Ексклюзив
путін
Все оточення Путіна тепер розуміє умови виживання "в літаку Пригожина", - Портников
04:41
На півночі Росії розбився розвідувальний літак
Понад 20% літак армія РФ втрачає через власну недбалість, - Newsweek
04:13
КНДР
КНДР визнала провальний запуск розвідувального супутника. Обіцяють восени повторити
03:49
збита ракета, Київ 9 травня
Нічна атака по Дніпру: працювала ППО, є приліт та постраждалі
03:28
кокаїн, Іспанія, кримінал, ЄС
В Іспанії правоохоронці ЄС вилучили 700 кілограмів кокаїну
02:39
ВЕС, Норвегія, вітряки, Hywind Tampen
У Норвегія запустили найпотужнішу у світі плавучу вітрову електростанцію
02:09
путін і Макрон
Макрон готовий говорити з Путіним "коли це буде корисним"
01:45
Оновлено
У Росії розбився літак, у якому перебував Пригожин
01:16
Дмитро Медведєв
МЗС Грузії відреагувало на заяву Медведєва про приєднання до РФ Абхазії та Південної Осетії
01:11
Ексклюзив
путін
Почався курс на зміну влади в Росії, - політолог Шлінчак
00:36
Володимир Зеленський
В ефірі суспільного мовника Німеччини закликали четвертувати Зеленського для закінчення війни
00:31
Ексклюзив
путін пригожин
Після смерті Пригожина жодних повторних походів на Москву не буде, - російський опозиціонер Пономарьов
00:13
Ексклюзив
"Путін влаштував показову страту": Портников про смерть Пригожина
00:03
Оновлено
Абель Руїс (ліворуч), Брага - Панатінаїкос
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів вирішального раунду кваліфікації
2023, середа
23 серпня
23:56
прапор України
Британська космічна компанія Spacebit відправить на Місяць прапор України
23:28
ЧВК Вагнер
Після катастрофи літака Пригожина вагнерівці намагаються виїхати з Білорусі до РФ, - ЦНС
22:38
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Україні знову радять змінити тактику наступу. Колонка Сергія Згурця
22:36
Олександр Ковпак
Клуб УПЛ після провалу в Кубку України оголосив про відставку головного тренера
21:33
Спартак Трнава - Дніпро-1, Ліга конференцій
"Дніпро-1" у меншості зіграв внічию зі "Спартаком Трнавою" у Лізі конференцій
21:18
Маріуполь - Колос, Кубок України
Кубок України: результати усіх матчів 1/16 фіналу
21:08
OPINION
Микола Княжицький
Поступки заради миру, які можуть вплинути на права кримських татар, неприпустимі
20:57
ЗСУ, міномет, міна
Авіація ЗСУ за добу завдала 10 ударів по районах зосередження ворога, — Генштаб
20:34
Збірна України з волейболу
Україна перемогла Словенію та вийшла до плей-офф ЧЄ з волейболу
20:03
OPINION
Віталій Кулик
Сьогодні час нашої вдячності народу
20:00
День Незалежності
Українська незалежність: від часів Мазепи та Орлика до спроб Росії її [незалежність] відібрати
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 546-го дня війни: удар по системі ППО окупантів та захоплення гелікоптера рашистів, разом із екіпажем
20:00
Володимир Зеленський
Зеленський: дипломатам доручено підготувати безпековий союз держав Чорного та Балтійського морів
19:51
Новини компаній
Вітчизняні компанії активно впроваджують програми реабілітації українських захисників
19:47
Ексклюзив
Маріуполь
Mariupol Reborn: у Дніпрі відкрили Платформу з відродження Маріуполя після деокупації
19:44
Бійці 47-ї ОМБр встановили український прапор у селі Роботине на Мелітопольському напрямку
19:25
Інтерв’ю
Роман Кашпур
Якщо ви вижили в пеклі, то це шанс зробити щось краще,  – ветеран і переможець "Ігор Героїв" на протезі Роман Кашпур. Спецпроєкт "Україна: ціна свободи"
19:12
Ексклюзив
День прапора у Києві 2023 року
День прапора у Києві в об'єктиві Еспресо: фоторепортаж Вікторії Руденко
19:11
Енергоатом
Енергоатом заперечив інформацію про закупівлю рукавичок для окупованої ЗАЕС
18:57
Зеленський НАТО
Військові просять дати можливість мобілізовувати більше людей, - Зеленський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV