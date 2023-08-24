Українські війська досягли значних тактичних успіхів на Запоріжжі, - ISW
Українські війська просувалися на південний схід від Роботиного та на північний захід від Вербового на Запоріжжі, досягнувши значних тактичних успіхів
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
23 серпня українські війська продовжували наступальні операції та досягли значних тактичних успіхів у західній частині Запорізької області. Опубліковані 22 серпня геолокаційні кадри показують, що українські війська просувалися на південний схід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова) та на північний захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).
Геолокаційні кадри, опубліковані 23 серпня українськими джерелами, включно з українським головнокомандувачем генералом Валерієм Залужним, показують, що українські сили встановили прапор у південному Роботиному, що вказує на те, що російські сили, ймовірно, мають обмежені позиції, що залишилися в селі.
Український Генштаб повідомив про неуточнені українські успіхи на напрямках Новоданилівка (5 км на південь від Оріхова) та Новопокропівка (13 км на південний схід від Оріхова).
Російські військові блогери здебільшого стверджували, що тривають бої за контроль над Роботиним і що російські сили відбили українські атаки в населеному пункті та поблизу нього. Деякі військові блогери стверджували, що російські війська витіснили українські війська з центральної та північної частини Роботиного і що російські війська зберігають контроль над південним плацдармом у Роботино.
- 21 серпня у Міноборони повідомляли, що ЗСУ мали успіх поблизу Роботиного та південніше Малої Токмачки Запорізької області.
- 22 серпня у Генштабі ЗСУ заявили, що українські військові мають успіх у напрямку Роботиного Запорізької області, там вони закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас бійці російської армії переміщують свої війська та застосовують резерви.
- У вівторок, 22 серпня, українські захисники у складі 47-ї окремої механізованої бригади увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців. Військовослужбовець ЗСУ Віктор Бурлик повідомляв, що українська армія зайшла в Роботине, однак на околицях ще знаходяться російські підрозділи.
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