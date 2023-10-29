Українські військові тестують новий дрон-розміновувач ST1
Українські захисники випробовують автономний дрон ST1 для пошуку мін. Він працює в 4 рази швидше за людину
Про це повідомляють Сили оборони півдня.
"ST1 - автономний дрон для пошуку мін. Він обладнаний котушкою індуктивності та сенсорами, які дають змогу облітати перешкоди на низькій висоті", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на борту є потужний мікрокомп’ютер, який обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу. Крім цього, ST1 працює в 4 рази швидше за людину, це прискорить процес розмінування українських територій та зробить його безпечнішим.
"Технології та інновації - ключ до нашої перемоги й післявоєнного відновлення", - додали у повідомленні.
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