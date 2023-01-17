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Українських офіцерів навчать керувати Patriot за 10 тижнів, - Резніков

17 січня, 2023 вiвторок
22:56
війна з Росією Міністр оборони Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, за скільки часу Штати навчать українських офіцерів керувати Patriot

Про це повідомляє видання Арміяінформ.    

"Сьогодні воюють і наші ЗСУ, і Національна гвардія України, і прикордонники, і СБУ, і ГУР МОУ, і ДСНС, і цивільні люди, які забезпечують сьогодні цей переможний рух — це те, що надихає весь світ. І сьогодні, повірте мені як міністру оборони, який комунікує з міністрами оборони наших дружніх країн, так званий клуб Рамштайн — це понад 50 країн. Всі вони кажуть: "Ми з вами до кінця, і кінцем ми вважаємо вашу перемогу на полі бою". Це дуже важливо", - відзначив Резніков.

Зокрема міністр оборони України наголосив на тому, що сьогоднішні успіхи на полі бою були б неможливими без суттєвої допомоги іноземних партнерів.

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"Раніше ми навіть мріяти не могли про те, що нам дадуть, наприклад Patriot, вартість якого мільярд доларів, а підготовка, яка становить 10 місяців,  мінімальна. Сьогодні ж є рішення, що наших офіцерів підготують за 10 тижнів. Такі зобов’язання взяли на себе американські партнери", - сказав він.

Окрім цього, він також висловив сподівання стосовно того, що цей рік стане для нашої країни переможним.

"Я вірю, що цей рік стане роком перемоги. Ми постійно говоримо про це з партнерами, і вони вірять в нашу з вами перемогу. Вони хочуть вже сьогодні бути партнерами цієї перемоги, їм подобається ця ідея, вони смакують це слово. Приклад вам розкажу навіть. На День Незалежності я хотів відзначити наших партнерів державними нагородами. Коли я їхав на "Рамштайн", то повіз їх із собою, але юридична процедура не дозволила їх вручити. Тоді я запропонував Ллойду Остіну, що можу передати нагороди пізніше через посла чи аташе. На що він поплескав мене по плечу та сказав, що йому не потрібні нагороди чи медалі, і що якщо я дійсно хочу зробити йому приємно, то маю занурити цю медаль у Дніпро, коли звільнять Херсон (це було до Херсонської кампанії). Звісно, коли це відбулося, я написав йому смс зі словами: "Так, зроблено, медаль у Дніпрі", - розповів  Резніков.                           

Також він відзначив працівників критичної інфраструктури, комунальників, волонтерів, медиків та представників інших професій Київської області та міста Київ, чий професійний внесок допомагав Україні давати відсіч ворогу.

  • 21 грудня 2022 року США оголосили про рішення передати Україні ЗРК Patriot. Система протиповітряної оборони Patriot здатна збивати крилаті ракети, балістичні ракети малого радіуса дії та літаки на значно вищій висоті, ніж раніше надані Україні системи протиповітряної оборони.
  • У Повітряних силах заявили, що ЗСУ зможуть опанувати Patriot за кілька місяців.
  • 17 січня повідомлялося, що українські військові прибули на базу армії США в Оклахомі для навчання на ЗРК Patriot.
  • 17 січня у Нідерландах підтвердили надання Україні системи ППО Patriot.

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зброя
ППО
ЗСУ
Олексій Резніков
США
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допомога США Україні
зброя для України
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