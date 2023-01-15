"РФ не зможе деморалізувати українців": США пообіцяли Україні ППО у відповідь на масований обстріл від Росії
У Білому домі заявили, що спроби Росії деморалізувати український народ ракетними ударами проваляться, а США й далі надаватимуть Україні допомогу, зокрема ППО
Про це повідомляє CNN.
"Ці удари є ще одним прикладом жорстокої і варварської війни, яку веде Росія. США продовжуватимуть надавати Україні те, що їй потрібно для самозахисту, зокрема системи ППО. Разом з нашими союзниками і партнерами – ми продовжимо нашу роботу, щоб притягнути російські сили до відповідальності за їхні військові злочини і звірства. Росія продовжує недооцінювати силу і рішучість українського народу, і ці останні спроби деморалізувати його знову проваляться", - заявив речник Ради національної безпеки США
- Уранці 14 січня окупанти завдали удару по Харкову, під вогнем опинився Індустріальний район міста. Відомо, що загарбники цілили по інфраструктурі.
- Також уранці цього дня росіяни завдали ракетного удару по Києву: вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці, в області пошкоджено 18 приватних будинків.
- Російська армія також завдала ракетного удару по Запоріжжю та області, унаслідок чого пошкоджено підприємство та три будинки.
- Також росіяни двічі влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині, унаслідок чого частина Харкова знеструмлена і в метро зупинилися поїзди.
- У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку, поранено щонайменше 60 людей, 12 загиблих і повністю знеструмлено один з районів міста
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