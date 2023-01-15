"РФ не зможе деморалізувати українців": США пообіцяли Україні ППО у відповідь на масований обстріл від Росії

Про це повідомляє CNN.

"Ці удари є ще одним прикладом жорстокої і варварської війни, яку веде Росія. США продовжуватимуть надавати Україні те, що їй потрібно для самозахисту, зокрема системи ППО. Разом з нашими союзниками і партнерами – ми продовжимо нашу роботу, щоб притягнути російські сили до відповідальності за їхні військові злочини і звірства. Росія продовжує недооцінювати силу і рішучість українського народу, і ці останні спроби деморалізувати його знову проваляться", - заявив речник Ради національної безпеки США

Уранці 14 січня окупанти завдали удару по Харкову, під вогнем опинився Індустріальний район міста. Відомо, що загарбники цілили по інфраструктурі.

Також уранці цього дня росіяни завдали ракетного удару по Києву: вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці, в області пошкоджено 18 приватних будинків.

Російська армія також завдала ракетного удару по Запоріжжю та області, унаслідок чого пошкоджено підприємство та три будинки.

Також росіяни двічі влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині, унаслідок чого частина Харкова знеструмлена і в метро зупинилися поїзди.

У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку, поранено щонайменше 60 людей, 12 загиблих і повністю знеструмлено один з районів міста

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