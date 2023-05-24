Український агент обіймав високу посаду в окупаційній адміністрації Херсона та працював із Сальдо, - Ярош
В окупованому Херсоні працювала українська агентурна мережа та партизанський рух
Про це сказав громадсько-політичний діяч, військовослужбовець, колишній лідер та засновник організації "Правий сектор", командувач УДА (Української добровольчої армії) Дмитро Ярош у першому інтерв'ю від початку повномасштабної війни на телеканалі 1+1
"У мене воює помічник з позивним Дим, у нього була агентурна мережа в Херсоні, ще до звільнення міста. Вони багато корегували вогнем. Дим відповідав за центр партизанського руху на Херсонщині, і один із його агентів займав доволі високу посаду в окупаційній адміністрації та був біля Сальдо. Звичайно, що це було узгоджено з ГУР. Ось рівень нашої розвідки", - підкреслив Ярош.
За словами військовослужбовця, на Херсонщині з лютого 2022 року працювали партизанські групи, які виконували завдання.
"Ці люди проводили не тільки бойові ліквідації, а ще й тактичні операції на окупованій території біля Нової Каховки. Звичайно, що певна агентурна мережа зберігається на окупованих територіях і зараз. Інколи нам виділяють пару ракет HIMARS і вони працюють по ворогу на тих територіях", - додав Ярош.
- Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо радився з так званими силовиками щодо того, як протидіяти партизанам на тимчасово окупованих територіях України.
- ЗСУ 11 листопада 2022 року увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.
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