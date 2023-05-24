Про це сказав громадсько-політичний діяч, військовослужбовець, колишній лідер та засновник організації "Правий сектор", командувач УДА (Української добровольчої армії) Дмитро Ярош у першому інтерв'ю від початку повномасштабної війни на телеканалі 1+1

"У мене воює помічник з позивним Дим, у нього була агентурна мережа в Херсоні, ще до звільнення міста. Вони багато корегували вогнем. Дим відповідав за центр партизанського руху на Херсонщині, і один із його агентів займав доволі високу посаду в окупаційній адміністрації та був біля Сальдо. Звичайно, що це було узгоджено з ГУР. Ось рівень нашої розвідки", - підкреслив Ярош.

За словами військовослужбовця, на Херсонщині з лютого 2022 року працювали партизанські групи, які виконували завдання.

"Ці люди проводили не тільки бойові ліквідації, а ще й тактичні операції на окупованій території біля Нової Каховки. Звичайно, що певна агентурна мережа зберігається на окупованих територіях і зараз. Інколи нам виділяють пару ракет HIMARS і вони працюють по ворогу на тих територіях", - додав Ярош.