Про це стало відомо з його telegram-каналу.

"Визвольна операція наших Сил оборони у Херсоні є для України аналогією багатьох битв минулого, що ставали переломними моментами у війнах. Вони символізували такі зміни, після яких люди вже знали, чия буде перемога – хоча ще й доводилося воювати заради неї. Саме це ми відчуваємо зараз. Зараз, коли Херсон вільний", - сказав він.

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