Херсон - символ змін, який показує, чия буде перемога: Зеленський прокоментував звільнення міста
Президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнене місто Херсон - це символ змін, який показує, чия буде перемога
Про це стало відомо з його telegram-каналу.
"Визвольна операція наших Сил оборони у Херсоні є для України аналогією багатьох битв минулого, що ставали переломними моментами у війнах. Вони символізували такі зміни, після яких люди вже знали, чия буде перемога – хоча ще й доводилося воювати заради неї. Саме це ми відчуваємо зараз. Зараз, коли Херсон вільний", - сказав він.
- ЗСУ 11 листопада увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.
- Мешканці деокупованого Херсона можуть пройти безкоштовний медогляд і отримати необхідні ліки.
- Мешканці звільненого Херсона отримали гуманітарну допомогу від Нової пошти.
- 16 листопада в деокупованому Херсоні розпочав роботу мобільний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України.
- 18 листопада російський агресор з РСЗВ і танків вдарив по житлових кварталах Херсона.
- 19 листопада росіяни на Херсонщині обстріляли людей у черзі за хлібом, поранено 5 осіб.
- Також до звільненого Херсону прибув перший пасажирський потяг від початку повномасштабного вторгнення.
- Сергій Хлань, депутат Херсонської облради, зазначив, що обленерго планує за 7-10 днів поновити першу лінію постачання електроенергії, яка йде з Миколаївської області, щоб частково забезпечити місто електрикою.
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