Український боєць дебютував у UFC
Український боєць змішаних єдиноборств Ігор Потеря поступився у дебютному поєдинку в UFC
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У ніч проти 31 липня у Далласі (США) українець програв румуну Ніколае Негумеряну. Рефері зупинив поєдинок в другому раунді після того, як в українця через пропущений удар вилетіла капа.
Цей бій для 29-річного Ігоря Потері, який виступає у напівважкій вазі (до 93 кг), був першим у найпрестижнішому в світі промоушені MMA - UFC (Абсолютному бійцівському чемпіонаті).
Загалом Потеря зазнав третьої поразки у професійних змішаних єдиноборствах. Українець виграв 19 поєдинків.
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