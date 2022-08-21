Український боєць MMA переміг нокаутом на 5-й секунді поєдинку
Український боєць змішаних єдиноборств Богдан Гнідко переміг поляка Даміана Пивоварчика на 5-й секунді поєдинку
Відео оприлюднив польський промоушен MMA KSW у twitter.
Гнідко на старті бою звалив суперника на підлогу та почав завдавати йому ударів в голову. Суддя був вимушений зафіксувати дострокову перемогу українця на 5-й секунді.
Богдан Гнідко здобув найшвидшу перемогу в історії KSW. Попереднє досягнення належало поляку Лукашу Юрковські, який у 2004 році впорався з суперником з 9 секунд.
- 31 липня український боєць змішаних єдиноборств Ігор Потеря поступився у дебютному поєдинку в UFC.
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