Український футболіст італійського клубу назвав причину провалу Шевченка у "Дженоа"

Про це Коваленко заявив у інтерв'ю FootballHub.

За його словами, Шевченку дісталася не дуже сильна команда, тому йому було важко досягти з нею позитивного результату.

"Я спілкувався після гри з "Дженоа" із Мауро Тассотті, бо він заміняв Андрія Шевченка на тренерській лавці. Розумів, що їм було дуже важко, великий тиск з боку вболівальників і по грі це не дуже сильна команда, але я завжди писав Шевченку, бажав йому удачі й вболівав завжди за нього. Погано, що нічого не вийшло, але тренерська кар'єра, як і футбольна – бувають падіння та злети. Сподіваюся, у Андрія Миколайовича ще буде можливість і він досягне свого", - сказав Коваленко.

Андрій Шевченко очолював "Дженоа" з листопада 2021 до січня 2022 року, під його керівництвом команда опустилася на передостаннє, 19-те місце, в чемпіонаті Італії.



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