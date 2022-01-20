Український футболіст італійського клубу назвав причину провалу Шевченка у "Дженоа"
Півзахисник "Спеції" Віктор Коваленко заявив, що Андрій Шевченко зазнав невдачі у "Дженоа" через те, що йому дісталася відверто слабка команда
Про це Коваленко заявив у інтерв'ю FootballHub.
За його словами, Шевченку дісталася не дуже сильна команда, тому йому було важко досягти з нею позитивного результату.
"Я спілкувався після гри з "Дженоа" із Мауро Тассотті, бо він заміняв Андрія Шевченка на тренерській лавці. Розумів, що їм було дуже важко, великий тиск з боку вболівальників і по грі це не дуже сильна команда, але я завжди писав Шевченку, бажав йому удачі й вболівав завжди за нього. Погано, що нічого не вийшло, але тренерська кар'єра, як і футбольна – бувають падіння та злети. Сподіваюся, у Андрія Миколайовича ще буде можливість і він досягне свого", - сказав Коваленко.
Андрій Шевченко очолював "Дженоа" з листопада 2021 до січня 2022 року, під його керівництвом команда опустилася на передостаннє, 19-те місце, в чемпіонаті Італії.
- Нагадаємо, 15 січня "Дженоа" оголосила про відставку Андрія Шевченка з посади головного тренера.
- 19 січня стало відомо, що "Дженоа" не розриватиме контракт з Андрієм Шевченком, аби не платити українцю компенсацію 20 млн євро.
- 20 січня новим головним тренером "Дженоа" став німець Александер Блессін.
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