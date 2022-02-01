Український футболіст Зінченко відновив тренування в "Манчестер Сіті"
Український футболіст Олександр Зінченко відновився після травми та відновив тренування в англійському "Манчестер Сіті"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Олександр Зінченко у своєму Instagram-акаунті показав, що повернувся до тренувань після коронавірусу та травми.
"Радий знову бути з хлопцями", - написав футболіст у Instagram.
Олександр Зінченко у нинішньому сезоні зіграв за "Ман Сіті" 12 матчів та віддав 2 результативні передачі. Нинішній контракт українця із "Сіті" діє до літа 2024 року.
- Нагадаємо, 15 січня у 22-му турі чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Сіті" переграв "Челсі" та зміцнив лідерство в турнірній таблиці.
- 19 січня Олександру Зінченку запропонували перейти з "Манчестер Сіті" до "Бетису".
- Після цього стало відомо, що Зінченко не перейде в іспанський "Бетис".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.22
Купівля 28.22Продаж 28.53
-
EUR
Купівля 31.64Продаж 32.1
- Актуальне
- Важливе