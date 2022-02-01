Український футболіст Зінченко відновив тренування в "Манчестер Сіті"

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Олександр Зінченко у своєму Instagram-акаунті показав, що повернувся до тренувань після коронавірусу та травми.



"Радий знову бути з хлопцями", - написав футболіст у Instagram.

Олександр Зінченко у нинішньому сезоні зіграв за "Ман Сіті" 12 матчів та віддав 2 результативні передачі. Нинішній контракт українця із "Сіті" діє до літа 2024 року.