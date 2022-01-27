Український супутник "Січ-2-30" перевели в енергозберігальний режим через проблеми на орбіті

Про це повідомляє пресслужба конструкторського бюро "Південне".



"Ряд зовнішніх чинників, пов'язаних з особливостями кластерного запуску, не дозволив встановити стійкий зв'язок з космічним апаратом під час критично важливих перших сеансів і забезпечити своєчасну побудову його штатної орієнтації. Орієнтація залишилася такою, коли на робочі поверхні сонячної батареї потрапляє лише відбите від поверхні Землі сонячне випромінювання або короткочасне пряме випромінювання під досить малим кутом", - йдеться у повідомленні.



Через недостатню кількість сонячного випромінювання енергетичний баланс супутника порушився. Проте апарат вдалося перевести у енергозберігальний режим, що відновило його працездатність.



"Закладені ще на етапі розроблення та створення космічного апарата інженерні рішення й алгоритми роботи дозволили "Січ-2-30" провести самостійне перезавантаження та поновити свою працездатність в енергозберігальному режимі. За результатами наступних сеансів зв'язку відмов бортової апаратури не виявлено", - повідомляє пресслужба.



У бюро зазначають, що за 1-2 місяці положення супутника у космосі стане сприятливим для накопичення електроенергії, і це дозволить перевести його у штатну орієнтацію. Зараз фахівці тримають зв'язок із супутником і готуються до продовження льотних випробувань.



Нагадаємо, 13 січня відбувся запуск українського космічного апарата "Січ-2-30" з ракетою-носієм Falcon 9 у межах місії Transporter 3.

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